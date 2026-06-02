Na náves dorazila asi dvacítka pick upů Dodge RAM (odborně to není kategorie pick up, ale pick up truck, malý náklaďák). Ve velkých amerických autech přijeli lidé z metropolitních oblastí, hovorově „Pražáci“. Dali o sobě vědět za prvé klaksony. A pak tím, že zaparkovali na historické návsi, kde je stání zakázáno.
„Mysleli jsme, že je to svatba, která se koná v jedné z hospod na návsi,“ cituje reportér webu iDNES.cz paní Kňažkovou z informačního centra, jež zkoušela najít vysvětlení pro klaksony. Ale nebyla to svatba. Byl to výjezd RAM Clubu a na konflikt s místními bylo zaděláno.
Někdo má talent dráždit jiné
V případě podobných sporů jde často o tvrzení proti tvrzení. Dokládá to i ona reportáž. Místní vinili „americké“ (“pražské“) řidiče z arogance. Zaparkovali svá obří auta na zákazu stání, venčili své psy, aniž by pak uklidili jejich exkrementy, a chovali se urážlivě, třeba když říkali: „Co vám vadí, sedláci“.
Organizátoři výletu zase viní z arogance Holašovické. Ondřej Roubík z RAM Clubu prohlásil: „Byli jsme konfrontováni zástupci obce nevybíravým a hrubým způsobem. Rádi bychom zdůraznili, že arogantní vystupování i vulgární výrazy zazněly ze strany zástupců obce, nikoli z naší.“
Detaily se přesně asi rozklíčovat nepodaří. Ale v těch základních věcech je snad jasno. Parta „amerických“ (“pražských“) motoristů v terénních osmiválcích přijela do malé jihočeské vsi, tam porušila dopravní předpisy a na místní lidi působila arogantně. Ne proto, že by místní byli vyhranění tradicionalisté, kteří odmítají auta vůbec (třeba jako Amišové v USA). Ale proto, že pick up trucky a jejich majitelé je nějak – těžko přesně doložit čím vším – dráždí.
Jeden diskutér na webu to měří vlastní zkušeností. O pár týdnů dříve jel soutěž autoveteránů, jejíž trasa vedla také přes Holašovice. Všichni se tam zastavili a nikdo žádný problém neměl. Naopak, místní se o jejich vozidla sami zajímali. Leč tato akce byla předem domluvená.
Ani na Hrad, ani do Holašovic
Celá věc (“incident“, píší média) poslouží jako jistá sociologická či psychologická sonda.
Ve webové debatě se nápadně často objevují alegorie na politickou partu Motoristé sobě. A na tom asi něco je. Ne že by Holašovičtí byli zásadní odpůrci motorismu, a tím i party Motoristé sobě. Je to odlehlá ves, daleko od železnice, a chcete-li použít veřejnou dopravu, nabízí se jen autobus do Českých Budějovic.
V takové vsi – pozor, Holašovice nejsou vesnicí chalupářskou, ale domorodou – má logicky skoro každý auto. Bez auta se tam nedostanete do práce, pořádně nenakoupíte, těžko vozíte děti do školy a ze školy… Mít auto tam není otázka osobní volby, ale nezbytnosti.
Jenže RAM Club sdružuje, chcete-li, reprezentuje, lidi, kteří si až příliš často pořizují pick up truck, v tomto případě vůz Dodge RAM, ne z potřeby nezbytnosti, ale z potřeby gesta, módy, sociálního statusu, lidově řečeno z jisté namachrovanosti či namistrovanosti.
Na webových debatách se po sobotě a „incidentu v Holašovicích“ objevil výraz „namistrovaní frajírci“. A zde se opět dostáváme k partě Motoristé sobě. Ta s tou akcí (“incidentem“) nemá samozřejmě nic přímo společného. Ale její obraz, řekněme obraz jejích lídrů, spadá u značné části občanů právě do šuplíku „namistrovaní frajírci“.
Být „namistrovaným frajírkem“ není zakázané ani nezákonné. Petr Macinka, šéf Motoristů sobě, zdůvodnil jejich chování tím, že nechtějí působit unyle (rozuměj: chtějí působit jinak než ostatní strany). Je to jejich svobodná volba. Pak se ale musí smířit s tím, že z nich nikdy nebude catch-all-party, prostě strana, která úspěšně loví voliče všude, nejenom mezi skalními fanoušky. Prostě taková strana, jakou Václav Klaus před 35 lety udělal z čerstvé ODS.
Macinka sklízí za své působení v roli ministra zahraničí chválu, a to velmi často oprávněnou. Ale pamatujete si ještě, jakým autem přijel poprvé po volbách, 6. října 2025, na Pražský hrad? Byl to pick up truck značky Dodge RAM. Ale stále je u nás dost lidí, jimž tyto vozy – v zemi svého původu určené pro sedláky, stavitele či řemeslníky – na Hradě či v Holašovicích vadí a cítí z nich i jejich řidičů aroganci.