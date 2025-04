Z Máraiova pekla do pekla Wieselova. Maďaři si připomněli své oběti holokaustu

„Ti, kdo se ocitli u okénka, měli štěstí, viděli za ním ubíhat kvetoucí krajinu.“ Moc takových neutrálních, ne-li optimistických vět v Noci Elieho Wiesela není. Čtenář si ji přečte na začátku druhé kapitoly, kdy se transport se Židy deportovanými z autorovy rodné vesnice – dnes rumunského, tenkrát maďarského Sighetu – vydává na cestu do Osvětimi.

Samozřejmě včetně autora samotného, jenž podle některých historiků dal výrazu holokaust současný význam. Strastiplná cesta s ještě dramatičtějším koncentráčnickým pokračováním se odehrála před 81 lety – transport vyrazil ze Sighetu 16. května 1944, do cílové stanice se dostal po čtyřech dnech.

V té době už „konečné řešení židovské otázky“ v jiných nacisty okupovaných nebo kontrolovaných zemích Evropy probíhalo několikátým rokem. Vedení Maďarska se mu však úspěšně bránilo. To sice neznamená, že by život Židů v této zemi byl rájem na zemi, naopak, válečná léta znamenala i pro Židy v Maďarsku dobu stále krutějších zkoušek, nicméně, jak dále píše László Kontler ve svých Dějinách Maďarska, „ani za takto tvrdé diskriminace nebyl až do roku 1944 život většiny Židů v Maďarsku bezprostředně ohrožen, a to přimělo hledat zde útočiště asi 100 tisíc Židů ze sousedního Slovenska, Rumunska a Chorvatska, kde byli od roku 1942 vystaveni pogromům a deportacím do táborů smrti“.

Útěk do bezpečné země

Jedním z těch, pro něž Maďarsko znamenalo záchranu, byl Jehuda Lahav, jehož jméno si mnohý čtenář LN jistě dobře pamatuje, býval to náš dopisovatel z Tel Avivu. Mimochodem je zajímavé, jak o osudech mnoha středoevropských Židů spolurozhodovaly změny na mapě regionu, k nimž docházelo při revizi hranic před válkou i během ní. Jehuda Lahav vyrůstal ve východoslovenském Prešově. Kdyby jeho rodina žila v Košicích, kde se pan Lahav v lednu 1930 jako István Weiszlovits narodil, mohla jeho vzpomínka na poslední setkání s otcem, jíž dominoval pohled na rodičovy žlutohnědé boty, vypadat zcela jinak.

„Kdybych byl věděl, že tě vidím naposledy, snad bych se díval na tvé šedivějící vlasy nebo do očí... Ale byl jsem jen malý chlapec, mnoha věcem jsem nerozuměl a mnoho věcí jsem nepředvídal,“ napsal Lahav ve svých memoárech Zjizvený život o loučení s rodiči, které se odehrálo někdy na jaře 1942. Budoucí novinář byl v zájmu svého bezpečí odeslán k příbuzným právě do Maďarska. O měsíc později šli manželé Weiszlovitsovi do transportu. Už nikdy je neuviděl.

To jen o tři měsíce mladší Kateřina Pošová, jež si po válce coby v Praze žijící tlumočnice, překladatelka a filmová novinářka také našla svoje české publikum, měla právě to štěstí v neštěstí, že vyrůstala v již zmíněných nedalekých Košicích, které se po „Mnichovu“ staly opět součástí Maďarska. A zatímco první transport Židů ze Slovenska byl vypraven již 25. března 1942 (nemluvě o zemích, které nacistické Německo přímo okupovalo), pro Židy z Maďarska, jež bylo rovněž spojencem Hitlerovy Říše, si Němci „přijeli osobně“ až o dva roky později.

Za to, že dětství Kateřiny Pošové mohlo trvat až do jejích čtrnácti let, mohla dcera úspěšného košického stavitele Huga Bárkánye děkovat vlastně maďarskému revizionismu a iredentě. A následně faktu, že vláda v Budapešti dlouho odolávala tlaku nacistů, aby i Maďaři přistoupili ke „konečnému řešení židovské otázky“.

Čtrnáctiletý puberťák je zpravidla vnímavější než dvanáctileté dítě, nicméně Kateřina Pošová si poslední chvíle s rodiči, dalšími oběťmi holokaustu, vryla výrazněji do paměti možná i proto, že se odehrávaly v již vyhrocenějších situacích za ostnatými dráty koncentračních táborů, daleko od tepla domova. Pamatovala si sice, co jak probíhalo, ale na rozdíl od pana Lahava příležitost rozloučit se s rodiči neměla. Svého otce viděla naposledy v červnu na osvětimské rampě (“vojáci na nás už řvali své povely: muži vpravo, ženy vlevo,“ napsala ve svých memoárech Jsem, protože musím...), od maminky byla nečekaně oddělena o dva měsíce později v Lotyšsku.

Tlačili se, aby mohli přisluhovat

Před vypuknutím války žilo v Maďarsku asi půl milionu Židů, po vídeňské arbitráži, díky níž se pod správu Budapešti vrátila část po první světové válce ztracených území, asi 750 tisíc. Domů se po válce nevrátilo přibližně 560 tisíc osob židovského původu.

Původcem genocidy, jejíž celkový počet obětí byl šest milionů, byli němečtí nacisté. Ale jakkoli různou intenzitu, časový rámec a technické provedení měl holokaust v té které zemi, jeho spoluviníky byli všichni, kdo se na něm podíleli (možná i nepřímo, to už je na úvaze jednotlivců, kteří tu dobu prožili a přežili, stejně jako je otázkou svědomí a případných výčitek každého jedince to, jak žil pod vládou komunistů). Tedy nejen pronacistické politické síly, které nastoupily k moci po okupaci Maďarska německými vojsky, jež začala 19. března, a které na začátku května souhlasily s tím, aby Němci zahájili deportace maďarských Židů do likvidačních táborů.

Spisovatel Sándor Márai ve svých Denících píše o dvou sedlácích, kteří hlídku SS žádali o písemné (!) povolení, aby po návratu domů směli zbít jednoho Žida, vzal je totiž při obchodu s koňmi na hůl. „Příběh je charakteristický,“ pohoršuje se Márai. „Celá maďarská krajně pravicová společnost si troufla pustit se od srdce a jaksepatří do bití Židů, až když k tomu dostala písemné povolení od Němců.“ Utrpení deportovaných Židů sledoval dnes slavný spisovatel ze svého venkovského dočasného domova. „A na provedení toho všeho se našli Maďaři..., a kdyby jen našli! Tlačili se ve frontě, aby mohli přisluhovat.“

Smrt na dně Dunaje

Čím déle Budapešť odmítala posílat Židy na smrt, tím krvavější konce pak celý příběh nabíral. A to nikoli v alibisticky vzdálených a mimo maďarské území ležících táborech, nýbrž přímo v jeho metropoli. Poté, co hlava státu Miklós Horthy 7. července 1944 zastavil deportace a v říjnu po tajných jednáních v Moskvě vyhlásil příměří se Sovětským svazem, byl Němci od moci odstaven a vlády se ujala krajně fašistická Strana šípových křížů.

Desítky tisíc Židů byly vyhnány z Budapešti v pochodech smrti do pracovních lágrů na území Říše a další tisíce byly masově vyvražďovány ozbrojenými nyilasovci (“šípáky“). Vrahové šetřili municí i tak, že k sobě na břehu Dunaje přivazovali dvě osoby a kulku do hlavy dostala vždy jen jedna z nich, i ta druhá však svou smrt našla na dně řeky.

„V těchto dnech němečtí kati rozhodují o životě tří set tisíc Židů,“ poznamenává si Márai do deníku a připojuje (bůhví, zda obhajitelnou) útěchu: „Národ za to vše už neodpovídá.“ A záhy mnohem kritičtěji dodává: „Přesto je velmi smutné, že se našli maďarsky mluvící lidé, třeba sebevětší ubožáci, kteří na povel německých bajonetů tuto roli přijali.“

Žádné velké iluze si o Maďarech už dopředu nedělala Ráchel Bernheimová-Friedmannová z Mukačeva. Ve své knize Jak jsem přežila o obsazení Podkarpatské Rusi Maďary napsala: „Na rozdíl od Čechů neměli Maďaři ani ponětí o tom, co je demokracie, a my Židé jsme měli být těmi prvními, kdo na vlastní kůži poznají, co změny související s příchodem Maďarů do Mukačeva znamenají.“

Gesto nikterak protimaďarské

Elie Wiesel odmítá uplatňovat kolektivní vinu na jakýkoliv národ. Když v roce 2012 vrátil maďarské státní vyznamenání, protože ho pobouřila účast šéfa maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra na vzpomínkové akci na spisovatele a člena válečného maďarského parlamentu Józsefa Nyírőa, v té době již dávno americký spisovatel a aktivista zdůraznil, že jeho gesto rozhodně není protimaďarské. „V letech 1940 až 1944 jsem se cítil být Maďarem a byl jsem na to hrdý,“ prohlásil Wiesel pro maďarskou televizi ATV.

„V posledních měsících si mnozí v Maďarsku mysleli, že jsme se už propadli na dno pekla. Už dva dny víme, že existuje ještě hlubší úroveň, než je dno pekla...“ poznamenal si Sándor Márai v roce 1944, když vraždění Židů v jeho vlasti nabralo ty nejšílenější obrátky. A to ještě neviděl, co se odehrávalo v koncentračních táborech...

