Vítejte v postgramotných časech! Jsou psané texty jen anomálií v dějinách druhu Homo sapiens?

Do tohoto tématu se pustila americká novinářka Rose Horowitchová z měsíčníku The Atlantic. Hlavním textem srpnového čísla bude její text „Konec čtení je tady“ (The End of Reading Is Here), který se už objevil na webu.
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Autorka, patřící ke generaci Z, takže teoreticky by se měla vyjadřovat prostřednictvím vteřinových reelsů na Tik-Toku nebo na Instagramu, napsala 10 000 chytrých slov o tom, že čtení není něco přirozeně vrozeného jako třeba touha po svobodě; lidé prostě nemají „vrozenou kognitivní výbavu určenou k tomu, aby řadili písmena do slov a ta spojovala s jejich v reálném světě existujícími předobrazy“. K tomu museli před nějakými 6000 lety začít svůj mozek přizpůsobovat.
Horowitchová upozorňuje na důležitý moment zásadního rozdílu mezi slovy psanými a pronášenými: písmo odděluje obsah sdělení od jeho autora, a nejen to. Lidé díky němu přestali být odkázáni pouze na orální komunikaci, mohli se k textu vracet, zrodila se nejen gramatika, ale i logika, historie, věda. Nastala éra čtení a psaní, nebo také gramotnosti a jiné fázi literárnosti. Tisíciletí to byla záležitost pro elity, od Gutenbergova vynálezu knihtisku se stala masovou.
Nyní se zdá, že této éře je konec a nastává doba postgramotná, případně postliterární. Statistiky dokládají, že lidé stále méně rádi čtou složité a dlouhé texty, dokonce i dlouhé věty (délka věty průměrného amerického bestselleru se zkrátila o třetinu).
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Ne že by vždycky všichni písmo a čtení jen vítali. Sókratés podle Platóna (dialog Faidros) tvrdil, že to povede k ochabování paměti a oslabování vzpomínek. Sama autorka přiznává, že před spaním, místo aby sáhla po rozečteném románu, rejdí prstem po mobilu. A připouští, že nastupující generace s očima přilepenýma k displejům všeho druhu si mohou vyvinout jakousi novou, dosud neznámou kognitivní výhodu, byť je to málo pravděpodobné.
Pokud jde o generace stávající, vypadá to, že převládají kognitivní i další nevýhody. Horowitchová uvádí kromě jiného politiku: Donald Trump je první americký postgramotný prezident, využívající i zneužívající svých orálních kvalit: v roztěkaném světě sociálních sítí a Tik-Toku je celkem jedno, co říká, jak to říká a zda je to pravda, příště to řekne jinak.
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Obávám se, že v tomto punktu šlape i zdejší politika Americe na paty. Babiš, ale zejména Okamurova formace a Motoristé jsou ideálními obyvateli postgramotného světa. (Své výtečníky má i dnešní opozice, jen jsou momentálně míň vidět.) A když hranatá legenda Turek plácne, že má v garáži „stovky, nebo spíš mnoho tisíc, mnoho desítek tisíc knih“ od autorů, kteří „opravdu v historii něco znamenali“, přesně to do postgramotného světa zapadá.