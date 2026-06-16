Nečekejte s příměřím mezi USA a Íránem rychlý ekonomický oddych. Tady je vysvětlení proč

Ty ovšem nezmizí hned jako mávnutím kouzelného proutku. Budou tady s námi ještě různě dlouhou dobu a některé dopady uzavření Hormuzu nás budou pronásledovat nejspíš ještě celá léta, možná navždy.
Na první pohled by se po otevření Hormuzu vše mělo vrátit do starých kolejí. Jenže to se nestane. Uzavření Hormuzu je totiž celosvětová lekce politikům i obchodníkům, že na světě existují úzká místa mezinárodního obchodu, která když se ucpou, způsobí celosvětové problémy. Takových míst je několik, geograficky jsou to kromě Hormuzu třeba Suezský a Panamský průplav, Báb-al-Mandab mezi Rudým mořem a Adenským zálivem, Malacký průliv mezi Malajským poloostrovem a další místa.
|
Majitelé lodí vyhlížejí detaily dohody, Hormuzský průliv zůstává ucpaný
Ne že by se to nevědělo už staletí, ale málokdo počítal, že se nyní a takhle rychle může jedna z těchto tras uzavřít. Navíc uzavření Hormuzu ukázalo, že existují i suroviny či výrobky, jejichž produkce je koncentrovaná a může být přerušena a způsobit celosvětové problémy. A že to není jen ropa či plyn nebo obilí, jak si většina lidí myslela. Je to třeba hélium, které je nutné pro výrobu čipů či hnojiva.
Prostor pro obnovení nepřátelství
Tuhle zranitelnost si teď všichni budou pamatovat a počítat s ní. A to bude něco stát, minimálně na různých pojistkách a záložních plánech. Zvláště když Hormuzská krize není definitivně vyřešena. Již zmíněné Memorandum o porozumění mezi USA a Íránem mající zajistit konec války je jen začátkem mírového procesu, jakýmsi plánem dalšího jednání. Navíc plánem podle dosavadních informací tak nejasným, že ho někteří už překřtili na Memorandum o neporozumění. Zkrátka, na skutečném míru bude potřeba ještě pracovat a vypadá to, že celá plánovaná dohoda nechává spoustu místa pro náhlé obnovení nepřátelství.
|
Po oznámení o dohodě mezi USA a Íránem klesly ceny ropy. Nejistoty ale přetrvávají
I proto se třeba nepočítá s tím, že by se obnovil lodní provoz v Hormuzu v bývalé intenzitě. Podle Rona Boussoa z agentury Reuters se přeprava ropy Hormuzem nevrátí na úroveň 20 milionů barelů černého zlata a zůstane asi o čtyři miliony nižší. Lodě se budu snažit strávit v potenciálně nebezpečné zóně co nejkratší čas, což povede k logistickým problémům. Výsledkem bude, že se cena ropy nejspíš léta nevrátí na předválečnou úroveň.
Budou se hledat náhradní řešení, stavět nové plynovody a ropovody, hledat noví dodavatelé. A ani obnovení starých spojení nebude jednoduché. Návrat do alespoň zdánlivého normálu dodávek ropy Hormuzem bude zřejmě trvat 60 až 90 dní a to jen kvůli opětovnému zorganizování lodní dopravy.
Čekání na nový normál
Celkově by se měl fyzicky vrátit trh s ropou do normálu nejpozději do půl roku. Nikoliv ovšem cenami, ty zůstanou vyšší. Trh s kapalným plynem se vzhledem k poškození zařízení na pevnině bude vzpamatovávat léta. Rychleji se vzpamatuje trh s héliem. Tam je ale problém v tom, že hélium se nedá příliš dlouho skladovat, takže bude třeba čekat na nové hélium.
|
Nejsme banánová republika, Žid nebude mlčet! Izrael se nepodřídí dohodě s Íránem
Dalším problémem je trh s hnojivy. Obnovení zásobování bude trvat jako u ropy měsíce, ale hlavní problém je jinde. Část farmářů totiž už hnojiva nakoupila za vyšší ceny, část přešla na to, že bude hnojit méně. Znamená to tedy, že se to odrazí v cenách a množství potravin. Sice nehrozí hlad, ale celosvětově budou potraviny dražší.
To spolu s vyššími cenami energetických surovin bude znamenat vyšší inflaci a nižší růst. Podle Neila Shearinga, hlavního ekonoma britské analytické firmy Capital Economics, se na obdobu předválečného světového ekonomického růstu můžeme těšit na konci letošního roku nebo spíš až příští rok. Možná. Pokud vše půjde hladce a vytvoří se jakýsi nový normál. A na to by si asi vsadil málokdo.