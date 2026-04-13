Hormuzský průliv se stal Achillovou patou globální ekonomiky i bezpečnosti

Na víkendových jednáních o možném ukončení války mezi USA a Íránem v pákistánském Islámábádu bylo otevření průlivu – vedle ukončení íránského jaderného programu – americkou podmínkou k uzavření dohody. Té se ale dosáhnout nepodařilo.
Íránci považují kontrolu průlivu za „strategický žolík“, protože jím prochází třetina dodávek ropy a pětina plynu a velké objemy dalších klíčových komodit – dusíkatých hnojiv potřebných v zemědělství a hélia, bez něhož se neobejde výroba čipů.
Sloupkař agentury Bloomberg Javier Blas celou situaci okomentoval tak, že Írán získal díky Hormuzskému průlivu „nový pocit strategické síly, který by mohl potenciálně konkurovat jadernému arzenálu“.
Kontrola průlivu Teheránu zároveň pomáhá stále udržovat jeho vliv v blízkovýchodním regionu, a to s relativně malými vojenskými náklady. Stačí zde mít k dispozici pozemní rakety, drony a námořní miny, aby ho bylo možné efektivně zablokovat. Zcela jasně pak zní veřejné prohlášení nejvyššího íránského vůdce Modžtaby Chameneího, že Hormuzský průliv zůstane zbraní a ani čtrnáctidenní příměří mu nedává důvod přehodnocovat tento postoj.
Trumpův risk
Jaká je tedy stávající situace okolo průlivu? Nevypadá příliš povzbudivě. Podle údajů sdružení německých rejdařů uvázlo od vypuknutí války v Perském zálivu více než dva tisíce obchodních lodí s 20 tisíci námořníky. A podle odhadů německé rejdařské společnosti Hapag Lloyd může úplné otevření průlivu trvat šest až osm týdnů.
Zajímavé ovšem je, že Írán už počítá s tím, že bude nejen plavbu průlivem kontrolovat, ale vybírat za to i poplatky, což už schválil íránský parlament. Íránské revoluční gardy vytvořily databázi a systém registrace plavidel, která mohou dostat svolení k proplutí průlivem. Digitální platforma o námořní dopravě Lloyd’s List uvedla, že se novému režimu plavby podřídilo více než 20 lodí, přičemž alespoň dvě údajně zaplatily průjezdní poplatek dva miliony dolarů.
Máme tak před sebou novou realitu: systém kontroly plavby, který Teheránu umožňuje některým zemím průjezd povolit a některým, asi zvláště těm „nepřátelským“, nikoliv. K tomu už ostatně v minulých týdnech došlo. Lodě z Číny, Ruska a Indie projet mohly, zatímco ty se západní vlajkou nikoli.
Zároveň je nutné dodat, že průlivem proplouvaly i íránské tankery vyvážející íránskou ropu, a to i s americkým vědomím. USA totiž změkčily ropné sankce vůči Íránu, aby pomohly udržet ceny ropy na globálním trhu alespoň částečně pod kontrolou.
Po neúspěchu islámábádských jednání se ale americký prezident Donald Trump rozhodl na Íránce přitlačit a v neděli vyhlásil námořní blokádu s cílem odříznout Íránce od finančních zdrojů. Je to risk: blokace průlivu znamená, že cena ropy by mohla opět prudce vzrůst. A přinutí to Íránce k ústupkům v jednáních s USA?
Jisté zatím je, že klíčová námořní tepna pro globální obchod zůstává výrazně ochromena.