Chceš po Dunaji? Zaplať. Jak by to mohlo vypadat, kdyby Írán prosadil svou verzi plavby Hormuzem

Hormuzský průliv. Spojuje Perský záliv s oceánem, prochází skrz něj asi pětina světového transportu ropy, Írán ho už šest týdnů blokuje a jeden jeho požadavek zní: „Pokračování íránské kontroly nad Hormuzským průlivem.“ Dá se s tím hnout, aniž by byla obnovena válka? To je otázka za bilion.
Velké námořní lodě jsou fotogenické. Před pár týdny všechna média šířila snímky amerického plavidla Gerald Ford, největší letadlové lodi na světě. Ale k čemu je taková loď, nedokáže-li zabránit íránské blokádě Hormuzu?
Teď média šíří jiné fotografie – stovky tankerů čekajících na průjezd Hormuzem. Zpráva, že ve čtvrtek tudy projel první neíránský tanker (pod vlajkou Gabonu mířil do Indie), působí spíš jako černý humor.
V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery
A nejhorší na tom je, že i tady se musíme spokojit jen se spekulacemi. Ve čtvrtek sdělila televize ABC, že podle Trumpa USA a Írán zvažují partnerství pro výběr mýta za průjezd Hormuzem. Čtete dobře. Tomu se říká transakční politika ve špičkové formě. Ale v pátek ráno už koloval Trumpův výrok, že by to nebylo dobré. Upřímně, vypadá takto „drtivé vítězství“ ve válce s Íránem? Přesvědčit o tom svět i americké voliče bude asi dost složité, že.
Když může chtít výpalné Írán…
Zkusme si představit, samozřejmě s nadsázkou, jak by mohl vypadat svět, kdyby Írán – ať už sám či v holportu s USA – natrvalo zpoplatnil průjezd Hormuzem. Jak by to vypadalo, kdyby světová obchodní trasa, až dosud řazená k mezinárodním vodním cestám se zárukou volné plavby (podle Úmluvy OSN o mořském právu), začala podléhat povinnosti mýta za průjezd.
Takových mezinárodních vodních cest je totiž celá řada. A pokud by zpoplatnění jedné z nich prošlo Íránu, pokud by tomu Spojené státy – které celou válku v Zálivu rozjely – nedokázaly zabránit, vsaďte se, že dříve či později by se inspirovaly i jiné státy.
Na výběr jsou různé příklady, které našince napadnou automaticky. Další napoví Wikipedie v hesle List of Waterways a ještě více jich na požádání dodá umělá inteligence. Takže.
Může-li Írán zpoplatnit cestu, kudy míří pětina námořní dopravy ropy ve světě, proč by pak Malajsie nemohla zpoplatnit průjezd Malackou úžinou? Či se na mýtu dohodnout s Indonésií a Singapurem? Proč by Turecko nezpoplatnilo průjezd Bosporem? Ano, v 18. století kvůli takovým věcem válčilo s Ruskem, ale když může Írán, proč by to nezkusilo také? Nebo proč by Dánsko nezkusilo vybírat mýto za průjezd Malým a Velkým Beltem?
Pro jistotu znovu připomeňme, že je to nadsázka. Neříká, co se stane, ale poukazuje na to, co všechno regulují tak vysmívané instituce a vymoženosti, jako jsou OSN či mezinárodní právo.
Trump coby beranidlo mezinárodního práva
Nechme teď stranou velké průplavy (Suez, Panama). I ty sice podléhají úmluvám OSN, ale jsou to umělé stavby, vyžádaly si velké investice a potřebují peníze na údržbu. Takže výběr mýta je v jejich případě logický a oprávněný. Podobně na zdymadlech řek.
Ale přírodní průlivy a řeky jako takové, to je jiná kapitola. Když už jsme u úmluv a konvencí OSN o volné plavbě, ty se týkají i velkých řek spojujících více států. Třeba Rýna, Dunaje, Nilu, Konga, Mekongu.
USA vyhrály, režim Íránu nesvrhly a náklady ponese svět. I tak lze hodnotit válku v Zálivu
Zkusme si z legrace představit, jak by se íránským přístupem mohly inspirovat státy na Dunaji (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Ukrajina). Třeba by se mohli lídři Fico a Orbán domluvit a zpoplatnit průjezd Dunajem přes Slovensko a Maďarsko. Ve stylu: „Zachtělo se ti, panáčku, plout z Vídně do Bělehradu nebo až k Černému moři? Tak nám za průjezd zaplať.“
Můžeme se smát, že je to takový přitroublý gymnaziální humor. Ale prosadí-li Írán svůj tvrdý přístup k Hormuzu, nezabrání-li tomu USA a Evropa dá od toho demonstrativně ruce pryč, budeme i my v Česku mezi těmi, kdo platí víc za energie a zboží procházející Hormuzem.
Problém je, že mezinárodní právo – volnou plavbu Hormuzem – mají hájit USA, země, jejíž lídr mezinárodním právem opovrhuje. To přece Donald Trump v rozhovoru pro New York Times v lednu řekl, že mezinárodní právo nepotřebuje. Tak se nechme překvapit, jak z toho vybruslí.