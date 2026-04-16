Rizikové blokády Hormuzského průlivu aneb Když dva dělají totéž

Cílem Američanů je, aby se průlivem nedostaly žádné íránské ropné tankery spolu s žádnými tankery neutrálních zemí a komerčních přepravců. Má se i zabránit placení „mýtného“ ve výši dvou milionů dolarů Íránu za průjezd každé lodě. Zatím Američané zadrželi šest lodí, které vypluly z íránských přístavů.
|
Jak íránská, tak americká blokáda ovšem samozřejmě prohlubují problém pro globální ekonomiku - ze Zálivu proudí na globální trh jen velmi omezené množství ropy a plynu, jejichž cena se udržuje vysoko. V případě ropy okolo hranice sto dolarů za barel s možností, že opět vystřelí nahoru.
Rána i pro americké spojence
Bývalý vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě generál James Stavridis poznamenal v nedělním diskusním pořadu Fareeda Zakarii na televizní stanici CNN, že „úplná blokáda je v rozporu s dlouhodobou politikou USA a mezinárodním právem, které zaručuje svobodu na volném moři… Úplné uzavření by mohlo mít pro USA geopoliticky hluboce negativní důsledky. Svět už nebude považovat Írán za jedinou stranu zodpovědnou za uzavření vodní cesty, kterou prochází dvacet procent světové ropy a plynu. Na íránském exportu a dodavatelských řetězcích nezávisí jen američtí rivalové, jako je Čína a Severní Korea. Stejně tak spojenci, jako je Japonsko a Jižní Korea.“
|
V tom má Stavridis pravdu. Velkou radost určitě nemá japonská premiérka Sanae Takaičiová, která nedávno výrazně zvítězila se svou Liberální stranou v parlamentních volbách jako nová naděje japonské politiky. Místo ekonomického oživení ale musí řešit negativní dopady rýsující se energetické krize.
Ušetřena ale není ani Evropa, na kterou uzavření průlivu dopadá hlavně sekundárně. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že téměř padesát dní trvající konflikt zvýšil náklady na dovoz fosilních paliv o 220 miliard eur (asi 536 miliard korun).
Není ale možné vyloučit, že Trumpova blokáda má za cíl tlačit na Čínu, hlavního odběratele íránské ropy s cílem, aby použila svůj vliv na Teherán k ústupkům při jednání s Američany. Potvrzuje to i výhrůžka amerického ministra financí Scotta Bessenta, že Peking již nebude moci nakupovat íránskou ropu. Čína ovšem oficiálně blokádu odsoudila s tím, že se jedná o nezodpovědný a nebezpečný krok, který může narušit křehké příměří v regionu a dala najevo, že bude průliv používat a uzavírat energetické obchody s Íránem.
|
Otázkou je, zda se Trump odhodlá k otevřené konfrontaci s Čínou, když má příští měsíc dojít k tolik očekávanému jednání mezi ním a čínským lídrem Si Ťin-pchingem.
Dvě souběžné blokády?
V pozadí Trumpova rozhodnutí o blokádě může ovšem skutečně být, aby Íránce přinutil k jednání. V úterý dokonce prohlásil, že rozhovory mezi USA a Íránem by se mohly obnovit v Pákistánu „v příštích dvou dnech“. Nicméně Írán se k tomu zatím nevyjádřil.
Pravdou je, že obě strany by mohly mít silné motivy k obnovení jednání a vytyčení nějaké cesty k deeskalaci konfliktu. Pokud ovšem ke vzájemné dohodě nedojde brzy, může nastat patová situace s nepředvídatelnými dopady na trajektorii války.
|
Příznačné je v této souvislosti, že Saúdská Arábie měla podle deníku Wall Street Journal žádat Washington o zastavení blokády a obnovení rozhovorů s Teheránem, neboť má obavu z toho, že pokud k tomu nedojde, mohli by Íránci využít své spojence – jemenské Húsíje k uzavření průlivu Bab el-Mandeb, strategického místa v Rudém moři, kudy nyní proudí saúdský vývoz ropy z přístavu Janbú. Byla by to další kritická rána pro svět, neboť přes Bab el-Mandeb prochází 10–12 procent globálního námořního obchodu, jedná se totiž o kritickou spojnici mezi Asií a Evropou.
V sázce je tak dvěma souběžnými blokádami skutečně hodně.