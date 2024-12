Neduhy při přípravě zákonů. Dotčené instituce by se měly zapojovat se svými připomínkami

Nedávno v jedné reportáži České televize zazněla kritika, že podávání stejných připomínek k návrhu zákona – konkrétně šlo o návrh reformy rozhodování o veřejných zakázkách – je špatná věc. Není to pravda. Reportáž také vytvářela obecný pocit, že výhrady toho, kdo je návrhem zákona nejvíce dotčen – konkrétně šlo o antimonopolní úřad –, jsou podřadné. Ani toto není správné.

Meziresortní připomínkové řízení je součástí legislativního procesu, jejímž cílem je zajistit kvalifikovanou oponenturu návrhu zákona, aby byl výsledný vládní návrh co nejlepší. Výsledkem takového řízení je buď dílčí změna původního návrhu, jeho zásadnější přepracování do nového návrhu, který vstoupí do nového připomínkového řízení, anebo úplné stažení návrhu, pokud proti němu zazní přesvědčivé zásadní argumenty.

Do připomínkového řízení se zapojují jak veřejné instituce, tedy zejména ministerstva nebo kraje, tak další instituce, jako jsou například profesní komory a asociace. Je-li Hospodářská komora ČR jako účastnice připomínkového řízení přesvědčena o správnosti své pozice v připomínkovém řízení, snaží se zaprvé najít co nejfundovanější formulaci své pozice a zadruhé komunikovat tuto pozici s dalšími institucemi zapojenými do připomínkového řízení, aby kritickou pozici sdílely. Tak postupují i další účastníci připomínkového řízení, jde-li jim o zvýšení šancí na prosazení konkrétního názoru.

Připomínkové řízení není soutěží originality ani krásy, ale procesem, jehož účelem je odborností přesvědčit ostatní účastníky, především předkladatele, aby přijali či podpořili, anebo naopak nepřijali či nepodpořili navrhovanou změnu. Za tímto účelem hospodářská komora stejně jako jiní účastníci meziresortního připomínkového řízení zcela běžně v rámci legislativního procesu koordinují svá stanoviska s dalšími účastníky.

Motivem je v případě hospodářské komory podpora návrhů prospěšných pro podnikatelskou sféru. Pokud jedna z institucí zapojených do připomínkového řízení zformuluje názor sdílený s jinou institucí do výstižné odborné připomínky, je normální, když tato jiná instituce již vyprecizovanou formulaci převezme namísto toho, aby hledala vlastní alternativní vyjádření připomínky. Snaha formálně se stůj co stůj odlišit by totiž mohla vést k věcné chybě.

Podstata versus forma

Navíc je zde i hledisko úspor, ne všichni nestátní účastníci připomínkového řízení disponují tolika odborníky schopnými přesně formulovat zákonná ustanovení včetně jejich odůvodnění ve všech oborech práva, jako jich mají ministerstva, když sepisují své návrhy. Proto v praxi nastupuje dělba práce – jeden účastník připomínkového řízení je lídrem pro jednu oblast, druhý pro druhou.

Okolnost, že z několika institucí zazní obdobné či totožné připomínky, nemůže vést k jejich znevážení tvrzením, že fakticky je zde jen jedna připomínka k danému problematickému ustanovení připomínkovaného návrhu, zatímco všechny ostatní ji pouze opisují, kopírují či papouškují. Právě jen širokým sdílením určitých názorů vznikají hodnoty akceptovatelné celou společností. Nakonec každý zákon v demokratickém státě je výsledkem hlasování, při kterém se většina zákonodárců ztotožní s jedním konkrétním zněním.

Každá taková většina má pro ten či onen návrh zákona svého experta či zpravodaje, radí se o svém hlasování na jednáních výborů či klubů. Vytváření kolektivního názoru na návrh zákona je normální stejně tak v parlamentu, jako v předparlamentní fázi přípravy zákona, tedy v meziresortním připomínkovém řízení.

Druhým velkým problémem legislativy a politiky je zjednodušené hodnocení návrhu zákona jen podle toho, kdo je jeho autorem. Racionální, férový přístup k návrhu zákona, pozměňovacímu návrhu, stejně jako k obyčejné připomínce, znamená zkoumat jejich obsah čili podstatu. A teprve na základě věcného posouzení návrh přijmout, anebo odmítnout. Zavržení jiného názoru jen podle formálního autorství je nerozumné a podjaté.

Při přípravě zákonů by měla platit zásada, že podstata má přednost před formou. Samozřejmě, že autorství připomínky vyvolává a v praxi vždy bude s ohledem na dosavadní zkušenosti vyvolávat očekávání ohledně jejího obsahu, a proto i větší, či naopak menší ostražitost při jejím posuzování. Avšak nic víc, tedy ne automatické přijetí, anebo odmítnutí připomínky.

V demokratickém právním státě, v němž je uplatňována dělba moci, by více zákonů mělo vznikat ve sněmovně nebo v senátu. Dnešní nastavení, kdy za návrhy zákonů zpravidla stojí z důvodu větší odborné, organizační i finanční kapacity exekutiva, tedy ministerstva, která pak na jejich dodržování sama dohlížejí, připomíná tak trochu incest. Je to podobné, jako kdyby v soudním řízení rozhodujícím o trestu obviněného byla žalobcem i soudcem jedna a táž osoba.

Odlišujme však schválení zákona pro sebe sama – což je ovšem v případě předložení vládního návrhu zákona do parlamentu nemožné, protože odpovědní za přijetí zákona jsou poslanci a senátoři – od předložení a posouzení kritické připomínky k návrhu zákona vznesené tím, kdo má být zamýšleným zákonem regulován.