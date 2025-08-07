Pomůcka za půl miliardy. Jak vydělat na tom, že vláda dusí podnikatele

Že podnikatelé, zejména ti malí a začínající, často nevědí, jaké povinnosti mají vůči státu a různým úřadům, je celkem známá věc. Podnikatel vše obvykle vychytává za chodu, až když přicházejí kontroly a pokuty. Pak se buď podnikatel trápí a platí, nebo si najme pracovní sílu či síly jen na vyřizování úředností, nebo prostě zavře krám. Tenhle stav tu přitom trvá dlouho, a že je s ním třeba něco dělat, o tom se mluví už od devadesátých let.
Hospodářská komora prosazuje byrokratický detox, ušetřil by desítky miliard
Co by pomohlo, to víme dávno. Jde hlavně o vypracování seznamu povinností pro podnikatele v jednotlivých oborech. A nejlépe, jak to nyní prosazuje Hospodářská komora, aby na konci každého přijímaného zákona týkajícího se firem a živnostníků byl krátký seznam povinností, který by dával podnikatelům jistotu, co smí, co nesmí a co mají dělat a jaké jim hrozí tresty. Bez toho, aby lovili tyhle údaje ve složitých paragrafech.
O co jde v první řadě?
Proč to dosud není? Právníci tvrdí, že nemohou „natvrdo“ udělat na konci zákona tabulku s přehledem povinností a trestů, protože ty se často upravují podle toho, jak rozhodují některé úřady nebo soudy. Zákony navíc navazují na další právní předpisy a je složité se v tom i pro právníky vyznat. Jenže jsou tohle nějaké argumenty? Ne, je to alibismus a špatné nastavení celého systému. A proto prý nejde vypracovat ani celkový jednoduchý přehled všech podnikatelských povinností.
Hospodářská komora teď přišla s tím, že něco takového udělá, že najde a dá do takové obří „tabulky“ všechny podnikatelské povinnosti ze všech zákonů a nařízení a k tomu ještě navíc zjistí, které se dublují a které jdou proti sobě. Její šéf Zdeněk Zajíček řekl Hospodářským novinám, že by něco takového mělo vzniknout ve spolupráci státu a podnikatelského sektoru, přičemž iniciativa a financování by měly přijít ze strany státu.
Podnikání jako přivýdělek: jen založit živnost nestačí, nekonečnému papírování se nevyhnete. Jak na to?
Jenže inciativa už vzešla od komory a Zajíčka a tak člověka napadá, jestli nejde spíše o ty finance. Jmenovitě o půl miliardy korun. To není zrovna málo, a když se kdysi dělaly odhady na podobný projekt, vycházelo to prý několikanásobně méně. Ale kde není konkurence, tam cena roste a Hospodářská komora pod Zajíčkem hledá peníze, kde se dá. Ostatně kdysi chtěla, aby jí platili příspěvek všichni podnikatelé, i nečlenové komory.
Je ale také možné, že Zajíček jen schválně náklady přestřeluje, aby se na projekt našly alespoň nějaké peníze a prošel s tím, že se pak politici budou chlubit, jak ušetřili. Ale ať to bude jakkoliv, neměl by pořádek v zákonech dělat spíš stát než profesně-lobbistická organizace, která konec konců může výsledek analýzy zákonů lehce pootočit ve svůj prospěch?