Pomůcka za půl miliardy. Jak vydělat na tom, že vláda dusí podnikatele

Marek Hudema
Komentář   5:00
Vládní úředníci nejsou schopni napsat zákon, který by jasně a stručně uvedl, jaké má podnikatel povinnosti, do kdy je má splnit a jaký bude za jejich případné nesplnění trest. A už vůbec to nedokáže či nechce udělat u těch zákonů a nařízení, které už platí. Hospodářská komora teď nabízí, že to za stát udělá. Ovšem nebude to zadarmo, za půl miliardy korun. I když by to možná šlo udělat levněji.
Fotogalerie4

Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček. | foto: ČTK / Deml OndřejProfimedia.cz

Že podnikatelé, zejména ti malí a začínající, často nevědí, jaké povinnosti mají vůči státu a různým úřadům, je celkem známá věc. Podnikatel vše obvykle vychytává za chodu, až když přicházejí kontroly a pokuty. Pak se buď podnikatel trápí a platí, nebo si najme pracovní sílu či síly jen na vyřizování úředností, nebo prostě zavře krám. Tenhle stav tu přitom trvá dlouho, a že je s ním třeba něco dělat, o tom se mluví už od devadesátých let.

Hospodářská komora prosazuje byrokratický detox, ušetřil by desítky miliard

Co by pomohlo, to víme dávno. Jde hlavně o vypracování seznamu povinností pro podnikatele v jednotlivých oborech. A nejlépe, jak to nyní prosazuje Hospodářská komora, aby na konci každého přijímaného zákona týkajícího se firem a živnostníků byl krátký seznam povinností, který by dával podnikatelům jistotu, co smí, co nesmí a co mají dělat a jaké jim hrozí tresty. Bez toho, aby lovili tyhle údaje ve složitých paragrafech.

O co jde v první řadě?

Proč to dosud není? Právníci tvrdí, že nemohou „natvrdo“ udělat na konci zákona tabulku s přehledem povinností a trestů, protože ty se často upravují podle toho, jak rozhodují některé úřady nebo soudy. Zákony navíc navazují na další právní předpisy a je složité se v tom i pro právníky vyznat. Jenže jsou tohle nějaké argumenty? Ne, je to alibismus a špatné nastavení celého systému. A proto prý nejde vypracovat ani celkový jednoduchý přehled všech podnikatelských povinností.

Hospodářská komora teď přišla s tím, že něco takového udělá, že najde a dá do takové obří „tabulky“ všechny podnikatelské povinnosti ze všech zákonů a nařízení a k tomu ještě navíc zjistí, které se dublují a které jdou proti sobě. Její šéf Zdeněk Zajíček řekl Hospodářským novinám, že by něco takového mělo vzniknout ve spolupráci státu a podnikatelského sektoru, přičemž iniciativa a financování by měly přijít ze strany státu.

Podnikání jako přivýdělek: jen založit živnost nestačí, nekonečnému papírování se nevyhnete. Jak na to?

Jenže inciativa už vzešla od komory a Zajíčka a tak člověka napadá, jestli nejde spíše o ty finance. Jmenovitě o půl miliardy korun. To není zrovna málo, a když se kdysi dělaly odhady na podobný projekt, vycházelo to prý několikanásobně méně. Ale kde není konkurence, tam cena roste a Hospodářská komora pod Zajíčkem hledá peníze, kde se dá. Ostatně kdysi chtěla, aby jí platili příspěvek všichni podnikatelé, i nečlenové komory.

Je ale také možné, že Zajíček jen schválně náklady přestřeluje, aby se na projekt našly alespoň nějaké peníze a prošel s tím, že se pak politici budou chlubit, jak ušetřili. Ale ať to bude jakkoliv, neměl by pořádek v zákonech dělat spíš stát než profesně-lobbistická organizace, která konec konců může výsledek analýzy zákonů lehce pootočit ve svůj prospěch?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.