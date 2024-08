Takřka přes noc bychom tu měli dvojrychlostní zdravotnictví. Na něm by vydělali především lékaři, ti, kterých je málo a především tací, kteří jsou velmi dobří. Za zdraví dáme všichni takřka cokoli, a tedy „tržní potenciál“ lékařů za hotové by byl nekonečný. Zajisté by se vzápětí vynořily komerční pojišťovny, které by nabízely pojištění i v případě využívání služeb těchto lékařů, pochopitelně náležitě drahé, a tedy vlastně jen pro bohaté.