Houbová kalamita: buď rostou, nebo nerostou. Problém byl, když jsem u zapáchajícího kousku nic necítil

Když pomineme jarní druhy, které se objevují již v březnu, hlavní houbová sezona probíhá od června do listopadu. Nejdůležitějším faktorem pro růst hub je dostatek srážek (i když i tady platí, že všeho moc škodí) a dále má roli teplota, či spíše průběh teplot během roku. Vliv ale mají i další faktory, mezi nimi zřejmě i to, jak moc houby plodily v předchozích sezonách. Zatímco některé druhy se objevují celkem pravidelně, jiné vyrostou třeba jen jednou za několik let.

Skoro každý rok se stává, že se nějaká houba objeví v neobvyklém množství. Letos na podzim to byla bedla vysoká, která vyrazila nejen v lesích, ale i na loukách a člověk se nestačil divit, kde všude vlastně roste. V nedávné minulosti jsme takto zažili i rok stročků trubkovitých, šiškovce černého, bedly zardělé a dalších.

Když jsem v roce 2012 začal monitorovat houby v Národní přírodní památce Hadce u Želivky, nejhojnějším druhem tam byla strmělka kyjonohá, o kterou jsem zakopával na každém kroku. Ale přestože na lokalitu jezdím dodnes, v takové míře se tam od té doby už nikdy neobjevila. V roce 2013 jsem v této lokalitě na mnoha místech našel nepříliš obvyklý druh s malebným jménem černolupen krvavý, ale to bylo také naposled, co jsem ho u Želivky viděl.

Když houby nerostou, je chození po lese frustrující, ale neméně palčivý problém pro mykologa nastává, když houby začnou růst – často totiž vyrazí najednou a všude. Přesně jako letos v říjnu. Člověk tak neví, kam dřív skočit: jestli jet na Vysočinu pro pavučince, do jižních Čech pro čirůvky, anebo na Karlštejnsko pro kuřátka. V tomto smyslu to mají mykologové mnohem těžší než vědci, kteří studují přírodniny jaksi trvanlivějšího charakteru.

Naplánoval jsem si letos místa k průzkumu na každý den na dva týdny dopředu. Denně jsem pozdě odpoledne přivážel domů okolo 20 sběrů hub k dokumentaci, které se přes noc sušily, aby je druhý den nahradil přibližně stejný počet druhů odjinud. Jenomže v polovině října jsem na Žatecku přivoněl k čirůvce sírožluté, která velmi silně nepříjemně páchne jako svítiplyn – a nic jsem necítil. Odpoledne se do mě pustil vnitřní chlad a podezření na covid pak definitivně potvrdil pozitivní test.

A tak zatímco ostatní užívali dny hojnosti, já strávil vrchol houbařské sezony v posteli. S myšlenkami na to, co všechno mi uniká, navíc skrze e-maily a elektronické aplikace bombardovaný fotografiemi s žádostmi o určení té či oné houby.

Také lidé v domě si zvykli, že mají ve 12. patře mykologa, a přicházeli konzultovat své houbařské úlovky. A tak mě navzdory nepřízni osudu může těšit alespoň to, že naše podzimní domovní schůze byla usnášeníschopná. Všichni, co si letos přišli pro radu, totiž doposud žijí. Pro mykologa je něco takového skvělá vizitka!

Autor je mykolog.