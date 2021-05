HOUDA: Smutný osud Izraele. Může žába věřit škorpiónovi?

Pamatuji si, jak jsem před nějakým časem psal o tom, že vždycky, když se doslechnu o nějaké další horké fázi izraelského-palestinského konfliktu, vzpomenu si na jednu bajku, kterou v knize, jíž jsem před časem překládal, vypráví izraelský historik Šlomo Sand. Dovolím si ji, protože ji považuji co do vztahu mezi sionismem a izraelskou společností za výstižnou, zopakovat.

Jednoho dne se škorpion rozhodne překročit řeku. Jenže neumí plavat. Požádá proto žábu, aby ho na druhý břeh přenesla na svých zádech ona. „Vždyť všechno uštkneš!“ skřehotá nejprve z uctivé vzdálenosti vyděšená žába. „To je pravda,“ odpoví jí na to škorpion, „ale tebe neuštknu, protože pak bychom přece utonuli oba dva.“ Žába škorpionův argument přijme. A tak se pospolu – škorpion na žábě – spustí po proudu řeky. Když se blíží k cíli, škorpion bodne a žábu uštkne. „Proč jsi to udělal? Teď přece umřeme oba dva!“ stihne ještě vyjeknout plačící žába těsně předtím, než se ponoří do vln. „Nemohl jsem si pomoct,“ odpoví tonoucí škorpion.



Odpověď na otázku, kdo přesně je škorpion a kdo žába, nechává Sand na čtenáři a na čtenáři ji nechám i já. K aktuálnímu výbuchu násilí se každopádně sluší říci, že není bez krátkodobých příčin. Protože se o nich v posledních dnech popsalo hodně papíru – především se z celkem pochopitelných důvodů mluví o čtvrti Šejch Džarra ve východním Jeruzalémě nebo o uzavření náměstí před Damašskou bránou – nechám je stranou a stručně se zastavím u jedné jiné věci, která nepoukazuje k příčině krátkodobé, ale k příčině hlubší.

Východní Jeruzalém byl Izraelem dobyt ve válce z roku 1967 a následně byl anektován. Drtivá většina Palestinců, kteří v něm žijí, ale nemá izraelské občanství – tito lidé jsou toliko rezidenty města. Jinak řečeno, v Jeruzalémě, o kterém Izrael hovoří jako o městě nedělitelném, případně jako o hlavním městě židovského lidu, dnes žije více než třetina obyvatel bez základních politických práv.

Zůstaneme-li u čísel, lze dodat i tu prostou skutečnost, že mezi Jordánskem a Středozemním mořem (Gaza, Izrael v hranicích z před roku 1967 a Západní břeh) žije kolem šesti milionů Palestinců, o málo méně, než kolik na stejném území žije obyvatel židovských.

Evropské země se vzhledem ke své minulosti jistě necítí zrovna dobře, mají-li kritizovat v konfliktu nejen například Hamás, ale i Izrael, a je to docela pochopitelné, že se necítí dobře, jenže nesnáz podle mého soudu spočívá v tom, že pokud se k tomu neodhodlají, a to včetně Česka, budou zavírat oči před problémem, který nemá kam zmizet, a ve kterém se škorpion s žábou – ať už si do těch rolí dosadíte kohokoli – budou donekonečna topit.