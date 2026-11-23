V listopadu 2022 Houellebecq (70) vykládal svoje obvyklé provokativní názory o úpadku francouzských hodnot a o vzestupu islámu v rozhovoru s ateistickým filozofem Michelem Onfrayem (67) v suverenistickém čtvrtletníku Front populaire.
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A jaké nebezpečné názory v rozhovoru vyslovil? Označil muslimy za hrozbu pro bezpečnost Francouzů s tím, že „původní obyvatelstvo“ nechce, aby se muslimové asimilovali, ale chce „aby nekradli a neútočili, aby se snížilo násilí a aby respektovali zákony“. Je formulování minimálního očekávání obyvatelstva už podněcováním k nenávisti? Nachází se Francie v takovém stavu? Má spisovatel právo říci, že dobrým řešením by bylo, aby ti, co se nechtějí přizpůsobit, odešli ze země? Houellebecq to navrhuje. Jiní si zase přejí, aby zůstali.
Spisovatel také varoval před možnými budoucími „obrácenými útoky jako v Bataclanu“, jejichž terčem by se naopak mohli stát muslimové. Jako příklad uvedl fakt, že ve Francii vznikají islamizované enklávy, a „až se celé čtvrti dostanou pod kontrolu islamistů, myslím, že dojde k aktům odporu – útokům a střelbám v mešitách, v kavárnách navštěvovaných muslimy. Obrácenému Bataclanu. A muslimové se nespokojí s pokládáním svíček a květin.“ (Masakr v klubu Bataclan se odehrál v pátek 13. listopadu 2015 v Paříži během série teroristických útoků Islámského státu, při nichž zahynulo 130 lidí.)
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Několik týdnů po zveřejnění rozhovoru se Unie francouzských mešit a neziskovka Hnutí proti rasismu a za přátelství mezi národy rozhodly, že autor vyzývá k násilí, a proto na něj podaly trestní oznámení.
„Některé typy rétoriky mohou lidi podněcovat k násilí,“ tvrdí Unie francouzských mešit, což je pravda. Z nějakého důvodu však neměla na mysli skandování hesel jako „Yalla intifáda“ nebo „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“. To první vyzývá k teroristickým činům proti Židům, druhé ke zničení Izraele.
A téměř o čtyři roky později, zatímco velkoměsta Francie byla několik týdnů v plamenech kvůli věčnému a nezlomnému přátelství mezi extrémní levicí a islamisty, vyšetřující soudce najednou také rozhodl interpretovat rozhovor jako podněcování.
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Jistě nejde o nedorozumění, ale o mnohem víc. Samotné přijetí stížnosti je jednoznačným ústupkem islámu. Soudce si po čtyřech letech uvědomil, že muslimové na Západě jsou citlivky a společnost musí jejich citlivost respektovat a vzdát se základního práva na svobodu projevu jen proto, že islám je nekritizovatelný.
Spisovatel se opět ukázal jako prorok: během letošních říjnových nepokojů došlo poblíž Paříže k rasistickému teroristickému útoku proti muslimům, který odsoudili všichni normální lidé. Pokud však Unie francouzských mešit interpretovala slova autora jako výzvu k takovým útokům, spíše než jako tvrzení, že takové věci mohou nastat, pak to opravdu není dyslexie, ale vědomá lež.
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Že by to soudce nevěděl? Přece není povinen automaticky zahájit vyšetřování po každém podaném trestním oznámení na podněcování k nenávisti. Ale podvolil se. Houellebecqova fikce Podvolení z roku 2015 se o jedenáct let později pomalu stává realitou.