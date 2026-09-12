Hrad a Strakovka: nečekaná selanka s pitbulem v zádech. Proč Babiš otočil kormidlem?

Je to obrat skoro o 180 stupňů. Ještě v polovině července jsme z úst premiéra Andreje Babiše slyšeli, jak na summitu v Ankaře prezident Petr Pavel způsobil Česku ostudu. A že neexistuje důvod, aby se spolu potkávali. Vrcholem stavu, který šéf Motoristů Petr Macinka už na jaře avizoval jako „extrémní kohabitaci“, tedy krajně vyostřeného vztahu mezi prezidentem a vládou, bylo ještě v závěru července Pavlovo veto k novele rozpočtových pravidel, jež umožňuje vyšší státní dluh. Premiér nelibě reagoval slovy,
že prezident potvrdil svou pozici lídra opozice a ohrozil české zdravotnictví či obranyschopnost. Ale to byl také poslední výstřel ve válce mezi Strakovkou a Hradem.
Když bude ve vztazích s Hradem přituhovat, sám Babiš zůstane nad věcí – a vypustí krakena.
Následovaly dva až tři týdny, kdy se něco zlomilo. Už v polovině srpna Babiš na mítinku ujišťoval: „Občas byly rozpory, třeba Ankara, ale já to považuji za uzavřené. Nebylo by dobře, abychom s panem prezidentem válčili.“ Otočku kormidlem dokončil premiér ve svých vystoupeních v televizích Nova
a CNN Prima News a také ve svém videu na sítích: „S panem prezidentem se budeme scházet podle potřeby a témat. Nemáme spolu žádný problém, prosím vás, média, už si změňte komunikační kartu, tady není žádný boj.“ Ale aby to nebylo jen na Babišově straně hřiště – Pavel kromě zmíněného veta celé léto vysílal v rozhovorech a jiných vystoupeních vstřícné balonky.
Nebuďme přehnaně optimističtí, nějaké emoce jistě vzedme podzimní nález Ústavního soudu k Pavlově kompetenční žalobě. A občasný kritický vzkaz mezi Hradem a Strakovkou lze vzhledem k rozdílnosti názorů očekávat u kdejakého tématu, ale otevřená válka mezi dvěma vrcholnými ústavními institucemi asi skončila dříve, než vlastně začala. Vyostřený střet kolem Ankary se nakonec nestal milníkem znemožňujícím další komunikaci. Ostatně skončil víceméně plichtou: prezident si sice prosadil cestu, ale premiér ho tam k ničemu důležitému nepustil, ostatně ono se tam ani nic moc důležitého nestalo. To za válku nestojí.
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Pavel a Babiš se budou znovu scházet, prezident a premiér se dohodli
Proč zejména Babiš do té míry otočil, že se chce s Pavlem scházet k zahraniční politice, služebním cestám i k připravovaným zákonům? A ocení to jeho voliči, když je guru připravoval spíš na „poslední bitvu“?
Není známo, jestli si v oněch zlomových třech týdnech Babiš nepřečetl nějaký interní průzkum, jak lidé vnímají onen souboj ústavních titánů. Ale obecně vzato voliči nemají rádi konflikty, zejména když by kvůli nim mohl pokulhávat státní stroj. I hádku kolem Ankary označilo v průzkumu agentury NMS celých 70 procent dotázaných za trapnou. Navíc Pavla volila i část voličů ANO – a prezident je v české kotlině vždycky tak trochu tatíček, na kterého se nesahá.
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Jak se Pavel smířil s Babišem. Ale ne s Macinkou, „protože zásady a Turek“
Klid zbraní tak může být řešením, jemuž se říká win-win, prospěšným pro obě strany. Pavel se blíží k potvrzení své hradní obhajoby a pro jistotu úspěchu potřebuje alespoň částečný punc nadstranickosti, minimálně mu neposlouží být v otevřené válce s vládní většinou – a tedy zřejmě větší polovinou občanů v zemi. Babišovi zase u jeho voličů prospěje pozice státotvorného konsenzuálního vládce a hodí se mu, když prezident nebude vládu brzdit salvou hradních vet, stejně jako nemá zájem na tom, aby šel Pavel na barikádu na obranu veřejnoprávních médií. Jinak může být v klidu: dokud bude jeho vládní „stoosmička“ pevná, nemá na něj prezident žádnou větší páku, i kdyby z Bruselu chodilo denně deset oběžníků o premiérově střetu zájmů.
Je to asi rozumné řešení pro všechny. Kohabitace mezi prezidentem a premiérem by totiž mohla trvat minimálně rok a půl, tedy do konce Pavlova mandátu, při jeho očekávatelné obhajobě a možném Babišově vládním repete i po volbách 2029 by se ale mohla natáhnout až na sedm let.
Tak dlouho nejde vydržet v ústavních zákopech, to už by se hodně podepsalo na chodu země a lidem by se to nelíbilo. Babiš přitom svým založením není velký bojovník, navíc chce stát v čele silné všelidové catch all party, ne gerilového oddílu.
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Zběsilá jízda odnikud nikam. Motoristé se musí vzchopit a pohlídat Babiše jinak
Na to má ostatně svého Petra Macinku. Tam to na žádné oteplení nevypadá a šéf Motoristů si na vendetě směrem k Hradu udělal ostruhy u své, byť nevelké voličské výseče. A Babiš ho asi moc brzdit nebude. Protože když bude ve vztazích s Hradem přituhovat, sám zůstane nad věcí – a vypustí krakena.