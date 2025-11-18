Hradní poker na hraně chaosu. Babiš se jmenování premiérem nemusí dočkat

Prezident Petr Pavel totiž vytáhl kartu střetu zájmů. A byť nedlouho po volbách po schůzce s šéfem hnutí ANO konstatoval, že mu Andrej Babiš předestřel několik variant, přičemž každá z nich je v souladu se zákonem, posléze přitvrdil.
Svou roli zde mohly sehrát též spory o jmenování čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ministrem zahraničí. Ve veřejnosti sice panuje skoro všeobecná shoda, že by se člověk s podobným výrokovým „zápisem“ na sociálních sítích, navíc ilustrovaným několika fotografiemi, kde hajluje, ministrem stát neměl. Zcela jednoznačně se v tomto duchu vyjádřil i prezident republiky.
Leč Turkova strana na jeho nominaci trvá. Andrej Babiš však, alespoň dle jistých kuloárních informací, hodlal horkou bramboru přehodit na prezidenta, a nekalit si tak dobré vztahy s koaličním partnerem. Ostatně, v době své menšinové koaliční vlády se pokoušel problémy s nominací ministrů za ČSSD, kteří Miloši Zemanovi nevoněli, smést ze stolu poznámkou, že mu do toho vlastně nic není a ať se sociální demokraté dohodnou s panem prezidentem.
Petr Pavel si může dělat, co chce. Jen mu hrozí děsivá blamáž
Nicméně současný prezident patrně nehodlal jít až na hranu ústavy, ba možná za ni, a Turka výslovně odmítnout jmenovat, byť by k tomu měl velmi pádné argumenty. I on se chtěl se svým hradním motocyklem Turkovu jaguáru spíše vyhnout, nikoliv riskovat čelní střet.
Kontroverze mezi hlavou státu a potenciálním předsedou vlády mohly ale vyvolat i jiné skutečnosti či osoby, jakkoliv se veřejně přetřásal hlavně Filip Turek a též jeho stranický šéf Petr Macinka coby ministr životního prostředí. V jeho případě však ústavní důvody pro nejmenování neexistují, neboť rozdílné názory na klimatickou změnu zdaleka netvoří dostatečnou příčinu, aby ho prezident odmítl instalovat do ministerské sesle.
Avšak právě ony „ústavní důvody“ jsou zde klíčové, leč zároveň velmi diskutabilní. Ani Filipu Turkovi totiž nelze zabouchnout bránu Černínského paláce před nosem na základě jedné ústavní větičky – byla by k tomu nutná nějaká košatější interpretace ústavy, která logicky vyvolá i mezi experty polemiku, nikoliv všeobecný souhlas.
Podobně je tomu i se střetem zájmů. Hrad se opírá o stanovisko ústavního soudu, formulované v jeho nálezu 4/17 z února 2020, podle něhož: „Je povinností prezidenta republiky přihlížet při zvažování, koho jmenovat předsedou vlády (a poté jejími členy), k tomu, zda jmenováním může střet vzniknout a zda bude moci být řešen postupem, který ústava, popř. zákon (zejména zákon o střetu zájmů), předvídá.“ A vyzval tedy potenciálního premiéra, aby své řešení deklaroval veřejně předem.
Andrej Babiš tvrdil, že, dle znění zmíněného zákona, vyřeší svůj střet zájmů do třiceti dnů od jmenování. Nicméně pokud ne, prezidentovi by se pak notně zúžil rejstřík nástrojů, jak ho přimět k nápravě. Podle nedělního vyjádření Aleny Schillerové předseda hnutí ANO svůj plánovaný postup veřejně vysvětlí v den svého jmenování premiérem nebo den předem.
Prezident kontroval vyjádřením pro Radiožurnál na výročí 17. listopadu: prý nechce kupovat zajíce v pytli, hodlá zamezit vzniku protiprávního stavu a hnutí ANO by mělo případně nabídnout jiného kandidáta.
Nynější opozice již plánuje svolat v dané kauze mimořádnou schůzi sněmovny. Pochopitelně, vytušila příležitost k těžbě politických bodů. Může ale z rozehrané mocenské partie vzejít podstatný časový odklad vzniku vlády, popřípadě nakonec i jiný než očekávaný premiér?
Čistě hypoteticky asi ano, prakticky však lze předpokládat spíše nějakou remízu čili kompromis. Nesporně pozorujeme unikátní situaci, poněvadž v naší polistopadové historii zatím žádný prezident nezačal při sestavování kabinetu hrát právě s těmito, a navíc poměrně vysokými kartami, jako nyní Petr Pavel. Prezidenti po volbách premiéra dosud v podstatě nikdy nezpochybňovali, tradičně se jím stával předseda vítězné strany voleb (byť kromě Andreje Babiše nebyl ve střetu zájmů).
Průtahy? Pavel se musí připravit na rostoucí kritiku
Výjimku představuje rok 2010, kdy sice Jiří Paroubek skončil se svou sociální demokracií „první na pásce“, avšak bez šancí na nějakou koaliční většinu, a tudíž se o premiérské křeslo ani nehlásil. Situace pádu vlády v průběhu volebního období a vybírání nového premiéra zde klidně vynechme, jelikož představují odlišný případ.
Asi vám rupne žilka: v tuto chvíli nenarušuje ústavní pořádek Andrej Babiš, ale Petr Pavel
Petr Pavel drží v rukou karty silné, avšak přece jen poněkud „krátké“. Může vznik vlády oddalovat, ostatně, kdyby premiérem jmenoval zahradníka z Lán, nejednalo by se o protiústavní akt. Pokud ale způsobí nějaké delší průtahy, musí se pak připravit na rostoucí kritiku, že přispívá k politické krizi, ke stavu, kdy tu jako „nastavená kaše“ povládne Fialův kabinet v demisi, navíc v rámci rozpočtového provizoria. A že nectí vůli voličů.
Pavel též může snadno obehrát sám sebe, jakmile ho potřeba odkládat a zdržovat chtě nechtě přiměje k použití nějakých v zásadě zemanovských triků. Co řekne, až ho Babišův tábor i řada médií začnou tvrdě konfrontovat s jeho předvolebními i povolebními sliby, jak bude přísně ctít ústavu a jak ho ani nenapadne, aby předváděl nějaké akrobatické kousky na její hraně? Že jenom blbec nemění své názory?