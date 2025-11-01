Hranatý Turek, neboli politický výrobek roku. Je to politik, který se narodil z algoritmu

Václav Janouš
Komentář   9:00
V české politice se zrodil nový typ hrdiny: muž s hranatou čelistí, fotogenickým hněvem a přísným výrazem, který by se hodil spíš na plakát proteinového doplňku než do vládní lavice. Jmenuje se Filip Turek a je to čistokrevný produkt domácí politické fabriky na sny, která vyrábí legendy.
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24. října 2025)

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády
Z Pražského hradu odcházejí hosté po letošním předávání státních vyznamenání....
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
Na počátku byl marketing. Pár pečlivě zvolených slov, dávka rozhořčení, kapka testosteronu a hlavně pozadí v podobě „obyčejného chlapa, co to těm nahoře řekne“, protože vyrostl na nuzném pražském sídlišti a České sodě. Výsledek? Zhmotnělá iluze, že z fabriky na hesla vyleze spasitel, který „nemlčí“, a pošle kdekoho do patřičných míst, a to stylem, k němuž by se mnozí z jeho obdivovatelů neodhodlali ani ve snu.

A chová se, jak se na legendu patří. Kdo ho urazí, tomu pohrozí, že by se mu tak trochu náhodou mohlo něco stát. Jiné urazí a tu a tam si z plezíru zvedne pravici a v komentářích vzpomene často na to, co by tomu asi tak říkal Adolf. Ale abyste to, vy zaujatci, nepochopili špatně – není to nácek, jen vyrostl na České sodě.

Je to typ politika, který se nenarodil z přesvědčení, ale z algoritmu. Nebyl vychován debatou, ale trendem. Má vše, co dnešní doba miluje: údernou frázi, jednoduchého nepřítele a nulovou pochybnost. A hlavně je dokonale prázdný. Prázdnota se teď nosí, protože se do ní vejde vše: hněv, frustrace, naděje i reklama na nový slevový kód.

Turek se stal symbolem zvláštní doby, kdy se politika neřídí hodnotami, ale statistikou sledovanosti. Kdy charisma nahrazuje algoritmus a víra se měří počtem sdílení. Je to hranatá legenda – přesně vyřezaná do tvaru, který vypadá dobře v anketě i v memu.

Každopádně, ať se vyjadřuje k čemukoliv, působí to odhodlaně. Jenže když se podíváte blíž, zjistíte, že za hranatým výrazem není obsah a jasný scénář, ale jen konstrukce. Mix dobře promíchané špetky hněvu, populismu a marketingové matematiky. Je to jako hamburger z fastfoodu. Voní po skutečném mase, ale chutná po náhražce.

Je snadné mu uvěřit, protože jeho návrhy jsou jednoduché, a to lidé mají rádi: zastavíme Green Deal, zablokujeme emisní povolenky, zrušíme zákaz spalovacích motorů. Filip Turek není politik, je prostě projekt, který má přinést iluzi, že ještě existuje někdo, kdo „to myslí upřímně“.

A tak se zrodil absolutní paradox: projekt nemůže upřímně říci, že udělal chyby a psal na Facebook hovadiny. Projekt se musí držet not a pokračovat. Tudíž místo toho, aby si jako opravdový chlap stoupl a uznal chybu, vymýšlí neuvěřitelná zdůvodnění a točí srdceryvná videa, jak přišel o jednoho z kamarádů, a se sepnutýma rukama mu na videu odpouští, že okopíroval jeho nacistické výkřiky.

Začíná připomínat většinu nových aut: na pohled veliká, výkon jako koloběžka, emocí jak na dětském řetězáku – a hlavně všechno na leasing. A jako s novými automobily je to s Filipem Turkem: je potřeba za každou cenu jej dostat mezi lidi. Zbytek se vrátí na servisu. A tak stále opakuje, že je připraven být ministrem zahraničí. Ví, že jej prezident nejmenuje, protože veřejnost by s tím měla – podle anket z médií a webů – problém, ale přesně s tím kalkuluje.

Jakmile se to stane, přijde marketingová meluzína, která začne vykřikovat, že to je ono: snaha starých struktur zastavit Filipa Turka, strach starých struktur, že by změnil svět. A podobné nesmysly, kterých jsou teď plné sociální sítě.

Tak si jen připomeňme: Filip Turek je hranatá postavička strany, která získala 6,7 procenta hlasů ve volbách. Možná se jednou vrátí doba, kdy místo marketingu budou fungovat plány a myšlenky. Do té doby nám tu ale budou vládnout politici „Made in Campaign“, hitleraktivní od dětství...

