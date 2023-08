Názor

Když někteří Češi vidí, jak se muzea v západní Evropě a v USA omlouvají za chování lidí, kteří pro ně získávali z dnešního pohledu neeticky exponáty včetně částí lidských těl či se chovali rasisticky, často se pousmějí: To jsou starosti, to by se u nás stát nemohlo.