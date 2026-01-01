Novoroční rozeštvávání zafungovalo, pánové Hřib a Okamura mohou být spokojení

Už tento fakt samotný symbolizuje rozdělenost země: někteří politici chtějí promlouvat jen ke „svým“ prostřednictvím privátních kanálů primárně určených hlavně pro příznivce. Zde mají režii ve vlastních rukou, a to i ex post (zpětné vymazávání toho, co se nepovedlo).
Po projevech na sociálních sítích se řečník může vždy tvářit, že je jeho svoboda říkat si, co chce, a tak Tomio Okamura plkal o válce, o zemním plynu i CO2, aniž by to dávalo smysl… Vždy se může omlouvat tím, že nemluvil oficiálně jako předseda sněmovny, ale jako občan Okamura, chrabrý obránce svobody projevu. Jenže tak to není, každý vrcholný politik reprezentuje svou funkci, ať už vystupuje kdekoli a v jakémkoli okamžiku. Okamurův projev byl nejlepším argumentem pro to, proč by nemělo být SPD u moci a tento pán by měl být co nejdál od rozhodování o budoucnosti České republiky.
Pavel slovy o úspěšné zemi, která není spálená, nadchl opoziční politiky
A obsah letošních projevů? Nejlépe obstál prezident. Ano, někdo mu může vytýkat, že se vyhnul politice a mluvil o sportovních úspěších a o naději, kterou máme v mladé generaci. Ale jestli prezident chtěl, abychom se alespoň na Nový rok cítili pospolitě, těžko mohl rozebírat politiku. Petr Pavel se vyhnul konfrontaci i tím, že popřál vládě úspěch ve všem, co prospěje zemi, a to bychom si měli přát všichni. Chtěl spojovat – a tak spojoval i za cenu, že jeho projev nepřinese nic moc nového. Dokonce své, tradičně kožené, vystoupení polidštil: vložil do něj osobní vsuvku a zjevně měl zmrzlý nos, protože mluvil v plenéru. Mnozí asi čekali nějaké vysvětlení, dovětek k průběhu sestavování vlády, ale Petr Pavel si zjevně nehodlá zužovat prostor pro další manévrování, především okolo jmenování Filipa Turka ministrem.
Andrej Babiš chtěl být také konsenzuální a vzbuzovat v posluchačích optimismus a vlastenectví. Nedařilo se mu to zejména v pasáži, kde s trumpovskou nabubřelostí prezentoval „úspěchy“ své pár dní staré vlády. Jako by se návrhy zákonů či oznámené záměry rovnaly hmatatelným výsledkům. Tímhle způsobem sebechvály si odradí i ty, kdo k němu možná chtějí být vstřícnější, ale zároveň špatně snášejí, když je politici „tahají za fusekli“.
V důrazu na vlastenectví ovšem Babiš nikde nepřekročil hranici dobrého vkusu a jen zahořklý Petr Fiala v tom mohl vidět „cílené podněcování českého nacionalismu“. Expremiér se naopak trefil v kritice Babiše za to, že oslovuje jen své voliče a není vstřícný k těm, kteří volili strany minulé vlády. Jenže problém vězí též v tom, že že sám Petr Fiala se choval čtyři roky analogicky a setrvává v tomto postu i dnes – myslí jen na „své“ a ostatními veřejně pohrdá.
Dno tuzemské politické bídy si pečlivě ohmatal předseda Pirátů Zdeněk Hřib, když na Babišovo a Okamurovo vystoupení reagoval takto: „Novoroční projevy by měl pronášet někdo s morálním kreditem. Jejich projevy jsem neviděl, a pokud v nich neříkají, že se chtějí nechat vydat k trestnímu stíhání, tak nevidím ani důvod, proč se na to koukat.“
Jasně, panu Hřibovi se projevy, které neviděl, nelíbily, proč je ale nekritizoval věcně? Legitimních možností, jak politického soupeře kritizovat, případně dehonestovat, je mnoho. Jenže takhle pan Hřib udělal největšího troubu sám ze sebe.
Kdo rozhoduje o „morálním kreditu“? Hřib sám, nebo snad Piráti on-line stranickým usnesením? O Pirátech si velká část populace myslí, že jsou to nebezpeční a pomatení nerdi, kteří nectí duševní vlastnictví a milují moc a funkce. Chce snad pan Hřib, aby o něm konkurenti říkali, že podobně chudí duchem jako on smějí mluvit veřejně jen tehdy, když oznamují svou rezignaci? Určitě ne. A každý, kdo by něco podobného, zcela v souladu s Hřibovým výplodem, říkal, by to schytal.
Naše společnost je rozdělena i proto, že někteří politici si sami o sobě myslí, že jsou morálně nadřazeni svým protivníkům, což jim dává svobodu říkat úplné nesmysly, vždyť oni na to mají „morální právo“. Zdeněk Hřib si s Tomiem Okamurou nemají co vyčítat, přinejmenším pokud jde o konzistenci projevů. Tihle dva občany zcela spolehlivě rozeštvávají.