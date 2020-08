V Hrotovicích se návštěvníci cítí jako v lázních

HROTOVICE (Kraj Vysočina) S necelými 1800 obyvateli patří Hrotovice k nejmenším městům v kraji. Naplňují ale plně heslo „co je malé, to je hezké“. Díky dlouhodobé péči o městskou zeleň a estetiku veřejných prostor se u nás obecně turisté cítí jako v lázeňském městečku.

Otázce zeleně věnujeme velkou pozornost – máme svoji pracovní skupinu, využíváme služeb zahradní architektky, hlásíme se do nejrůznějších dotačních programů určených na revitalizaci veřejných prostor apod.



Možná i díky tomu, že se problematice věnujeme systematicky a skutečně dlouhodobě, sdílí naše přesvědčení, že celkový vzhled města má pozitivní dopad i na jeho obyvatele, také řada našich spoluobčanů. Již přes dvacet let tak úspěšně pořádáme oblíbenou soutěž Rozkvetlá ulice, do níž jsou porotou vybírány opečovávané předzahrádky, balkóny a okna. Každoročně máme nelehký úkol vybrat z přihlášených tři vítěze, které odměňujeme mimo jiné i publikacemi zaměřenými – jak jinak – na péči o zahradu a květiny. Lidé se zapojují do péče o trávníky tím, že nám je pomáhají sekat, případně jinak udržovat.

V rámci péče o zeleň samozřejmě musíme občas přistoupit ke kácení starých nemocných stromů. Ze začátku to někteří občané, zejména z té starší generace, vnímali téměř osobně, že jim bereme součást jejich života a vzpomínek. Ale když viděli, že místo starých stromů zase sázíme nové, vzali to a dnes si již nové úpravy pochvalují. Pomocí grantu Nadace ČEZ jsme vysázeli v obci dvě nové stromové aleje – jednu v parku za zámkem a druhou u nové lokality s rodinnými domy.

Velmi pyšní jsme také na náš Fitness park, který jsme otevřeli v roce 2016, taktéž díky podpoře Nadace ČEZ. Pod vzrostlými stromy jsme připravili cvičební prvky jak pro mladé, tak pro naše seniory. Blízká škola venkovní posilovnu využívá i pro hodiny tělocviku. Osvěžujícím prvkem je imitace potůčku, napájeného z místní studny. Sportovci tak mohou zdejší vodu použít pro opláchnutí bez obav o své zdraví.

Do naší dlouhodobé koncepce péče o veřejný prostor patří i přírodní koupaliště Nové rybníky, k nimž vede příjemná naučná stezka. Uvažovali jsme, zda v obci, která leží na oblíbené cyklotrase, nevybudovat bazén. Nakonec jsme ale raději revitalizovali koupání obklopené krásnými lesy a místo chlóru využíváme k čištění bioenzymy.