Situace zůstává krajně ošemetná a reálně hrozí, že by se republika mohla dostat do ústavní krize. Když ústavodárce psal: „v případě, že prezident nemůže ze závažných důvodů úřad vykonávat,“ tak jistě neměl na mysli odebrání pravomocí proti jeho vůli. Jenže přesně to nám hrozí. Jak? Velmi prostě.