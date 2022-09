Názor

Jaderné zbraně vzbuzují hrůzu, už když o nich padne zmínka. Když je zmíní ruský politik. A dodá, že kdyby Rusko použilo jadernou zbraň vůči Ukrajině – rozuměj taktickou, třeba v podobě granátu, ne strategickou, v podobě rakety schopné ničit města –, Západ by to nechal projít. Tyto nejistoty krmí v západních společnostech obavy. Kde končí rituální strašení a začíná skutečná hrozba? To nikdo přesně neví.