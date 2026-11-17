Nejsou to ani dva týdny, kdy byl Jensen Huang, šéf a jeden ze spoluzakladatelů společnosti Nvidia, příkladem úspěšného podnikatele, který z ničeho vybudoval multimiliardový byznys a získal pohádkové jmění. Však před poklesem cen akcií Nvidie patřil Huang se svým asi 3,6procentním podílem, který ve firmě drží, spolehlivě mezi 20 nejbohatších lidí na Zemi.
Přitom když Huang s kolegy Chrisem Malachowskym (v Nvidii je stále viceprezidentem pro vývoj a provoz) a Curtisem Priemem (z firmy odešel v roce 2003 a v roce 2006 se zbavil všech akcií) Nvidii v roce 1993 zakládali, složili k tomu základní jmění 40 tisíc dolarů. Všichni tři tehdy opustili své solidní pozice v různých technologických společnostech a rozhodli se budovat firmu ve zcela novém odvětví.
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V něm si museli svou pozici tvrdě vybojovat: v oblasti grafických karet se začalo v devadesátých letech angažovat více než sto firem, z nichž nakonec v podstatě přežily dvě: Nvidia a ATI (dnes součást AMD). Právě Huang se z trojice elektrotechnických inženýrů stál vůdčí osobností a stal se pro růst Nvidie zásadní. Firmě velel více než 33 let a z výrobce grafických karet pomohl vytvořit nejen významného hráče v oblasti herních grafických karet, ale především následně společnost důležitou pro rozvoj umělé inteligence.
Právě čipy Nvidie pohánějí boom AI v posledních letech, což firmě pomohlo stát se v roce 2024 nejhodnotnější společností světa. V červnu 2024 dosáhla tržní kapitalizace 3,34 bilionu dolarů a překonala Microsoft. Není divu, že časopis Time označil Huanga v letech 2021 a 2024 za jednoho z nejvlivnějších lidí na světě.
Skandál bublal déle
A je to právě tento vliv, o který se teď vede boj. Zjevně už v době, kdy byl Huang veleben jako člověk s prstem na tepu doby, se o jeho aktivity zajímaly americké úřady a tajné služby. V červnu 2024 se Huang prokazatelně poprvé setkal s Alice Huangovou (příjmení je shoda jmen, Huang je ženatý s Lori Huangovou), s níž před nedávnem přiznal poměr.
Aktivity jí zastupované společnosti Megaspeed začaly v září 2024 vyšetřovat americké úřady. Ty pojaly podezření, že Megaspeed pomáhá Nvidii obcházet americké zákazy vývozu určitých klíčových technologií do Číny. A postupně přišlo i podezření, že sama Huangová je čínskou špionkou.
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Huang se mezitím několikrát setkal s do úřadu znovuzvoleným prezidentem Donaldem Trumpem. A ten mu několikrát udělil výjimku na vývoz čipů právě do Číny. A to i poté, co se měl údajně o vztahu šéfa Nvidie s potenciální čínskou agentkou dozvědět. Huang se i přes další pozdější varování objevil po boku Trumpa například při jeho cestě do Číny letos v květnu. Teprve v závěru října se informace o možném bezpečnostním riziku v podobě Huangovy milostné aféry dostávají na veřejnost.
Hledání samostatné cesty
Už 3. listopadu prohrávají Trumpovi republikáni důležité volby do Senátu i Sněmovny reprezentantů. A události kolem Huanga nabírají rychlý spád. Nejprve se snaží Huang i Nvidia záležitost zamést pod stůl, ale už 8. listopadu Huang přiznává poměr, omlouvá se rodině i firmě. V čele Nvidie ale zůstává. O den později na informace veřejně reaguje prezident Trump, který říká, že to pro Huanga nedopadne dobře.
Objevují se informace o dalších Huangových pletkách a 12. listopadu Huang odstupuje z pozice šéfa společnosti. Akcie firmy padají. Jenže už během víkendu 14. a 15. listopadu se objevují informace, že by se za pomoci vlivných akcionářů mohl Huang do čela firmy vrátit. Takže jeho příběh zatím zcela uzavřen není.
Část lidí totiž stále v Huangovi vidí důležitou osobu nejen pro vedení Nvidie, ale americké technologické odvětví jako takové. Pro odvětví, které se v USA v posledních měsících hodně sblížilo s Trumpovou administrativou, od níž se teď zase chce po nedobrém výsledku ve volbách odklonit. Že se Trump odklonil od některých klíčových osob tohoto byznysu, jako je Huang, je jasné. Jak si ale v nastalé situaci poradí odvětví, které chtělo z přízně prezidenta těžit, je otázkou. Stejně jako Huangova budoucnost. Jak dopadne jeho manželství je přitom jen podružná záležitost.