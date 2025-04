Růžoví Andělé. Mikýř si na moderování hudebních cen vzal oblek v barvě, která je znovu pro chlapy

Princové v růžovém úboru rozhodně nejsou jen pouhou výstředností kostýmních výtvarníků a populárních pohádek z 80. let. Růžová barva skutečně byla během 18. století – jako jeden z odstínů červené – považována za symbol síly, energie, moci a bohatství. Její výroba byla totiž velmi nákladná, což z ní činilo luxusní záležitost dostupnou jen vyšším společenským vrstvám.

Symbolem ženskosti, barvou ryze feminní, se růžová stala teprve v polovině 20. století. Po druhé světové válce se muž navrativší z války oblékal do tmavě modré, šedé a hnědé, zatímco růžová se stala symbolem ženy v domácnosti. S barvami začali muži znovu experimentovat v 60. letech ve stylu flower power a hippie. Opravdový návrat růžové se udál až na přelomu tisíciletí, ač na ni část společnosti nebyla zcela připravena.

Předsudky už tu byly. Zůstanou?

Bylo to pozdvižení, když se v roce 2002 objevil na obálce magazínu The Face rapper Eminem v růžovém tílku. Mnozí se tehdy ptali, jak si takový drsňák a tvůrce hitu Lose Yourself může obléct pro hiphop tak netradiční barvu.

Růžová se v dalších letech stala módním trendem, jemuž neunikli ani čeští politici. Předsedu ČSSD Jiřího Paroubka například oblékala manželka Petra, která mu do šatníku propašovala i růžovou. Kolem roku 2010 to ale u české společnosti vyvolalo rozporuplné reakce. Média Paroubka překřtila na „růžového panděra“ a redaktoři deníku Blesk se dokonce politika zeptali, zda by se nechal vyfotit na obálku gay časopisu, když tak rád nosí růžovou.

Vliv genderové neutrality, módních návrhářů a celkově větší svobody ve vyjadřování identity ale nakonec způsobil, že růžová barva přestala být vnímána jako kontroverzní. Chlap v růžové kravatě, triku, ba v růžové od hlavy až k patě není úkaz hodný posměchu, jak ostatně dokazuje zpěvák Harry Styles, herec Ryan Gosling či jeho kolega Brad Pitt. A růžovou nakonec nosí i bývalí představitelé agenta 007, Daniel Craig i Pierce Brosnan.

Může za to Černý

Zdá se, že vztah mužů k růžové barvě se v posledních letech výrazně proměnil k lepšímu. Důkazem budiž již zmiňovaný moderátor Martin Mikyska alias Mikýř. Růžový oblek v moderním střihu, zapnutý na jediný knoflík, moderátorovi navrhl Jan Černý - dobře známý autor české olympijské uniformy. Do „růžového tábora“ se navíc ten večer přidal také hudebník Lazer Viking – jehož růžová kšiltovka a oblek zdobený růžemi patří k jeho oblíbeným. Pánové tak dokazují, že růžová si místo v pánském šatníku skutečně zaslouží.