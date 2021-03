HUDEMA: AstraZeneca je bezpečná, ale odmítače nepřesvědčí

Nedávno vzniklé pochyby kolem bezpečnosti vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca se pokouší rozptýlit Evropská léková agentura. Včera konstatovala, že vakcína je bezpečná. Přesvědčí to ale její odmítače, aby ji začali používat?

Nejprve základní fakta. Podle současných zjištění EMA tato vakcína nezvyšuje riziko vzniku krevních sraženin, jak se podle několika případů někteří obávali. Počet lidí s krevní sraženinou po aplikaci vakcíny na počet dávek byl přitom menší, než by vycházelo u běžné neočkované populace. Když půjdeme ad absurdum, spíše než že vakcína škodí, by šlo „dokázat“, že vlastně pomáhá proti krevním sraženinám. Ovšem věkové složení lidí se sraženinou po vakcinaci bylo jiné než obvyklý průměr, takže tato okolnost stála za šetření a za ověření toho, že vakcína nezpůsobuje problémy.



Posudek EMA zřejmě přesvědčí většinu ze 13 unijních zemí, které jí přestaly očkovat, aby znovu začaly. Jiné to ovšem bude u jednotlivců. Podle amerických výzkumů se totiž zdá, že tato vakcína není tak účinná proti některým mutacím koronaviru, jako je očkování od jiných firem. A někteří lidé chtějí mít větší jistotu. Část lidí nevěří EMA, EU, vládě, očkování a vlastně skoro ničemu, za vším vidí po zprávách o problémech vakcíny spiknutí a žádný odborný posudek je nepřesvědčí.

Okamžitě se samozřejmě objevil nápad využít zahraničních odmítačů očkování od AstraZeneky, nakoupit „přebytkové“ vakcíny a vylepšit tak rychle naši bídnou epidemiologickou situaci. Bohužel je to jen přelud. Podle dostupných informací jsme se totiž při objednávce vakcín AstraZeneca zavázali, že je nakoupíme jen přímo od výrobce. Nechat se připravit o velké množství objednané vakcíny koupí menšího množství z druhé ruky by byla hloupost. Nehledě na to, že i u nás se rojí odmítači vakcíny od AstraZeneky, a to bez ohledu na jakékoliv racionální argumenty.