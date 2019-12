HUDEMA: Bez masa a chlastu. Starý půst se vrací v novém hávu

Už jste slyšeli o výzvě Veganuary? Jde o to, zavázat se nejíst v lednu maso a další živočišné výrobky, stát se na měsíc veganem. Proto anglické slůvko Veganuary, složenina slov vegan a January, anglicky leden.

Pomůže vám to ke zdraví, a dokonce k záchraně planety. Navíc je to na začátku roku, takže dobře odstartujete nový rok – a vaši kamarádi dbající na poslední módní trendy vás budou chválit.



A když propásnete Veganuary, můžete se zúčastnit dalších moderních kampaní, národních i mezinárodních. Hned v únoru třeba Suchýho února, české akce proti pití alkoholu. Stačí měsíc vynechat pivo, víno, kořalku a spol., a prospějete důkladně sobě i svému okolí. A protože je to známá akce, nikdo vás nebude otravovat s dalšími otázkami, proč vlastně nepijete.

Zapojit se do kampaní na záchranu sebe i světa skrze omezení jídla a pití se ovšem dá po celý rok. Je tu třeba hnutí Meat Free Monday, tedy bezmasé pondělky, závazek být první pracovní den v týdnu vegetariánem. Můžete tak na rozdíl od Veganuary baštit ryby a vajíčka. Ani závazek vegetariánství nemusí být navždy, stačí na měsíc. Organizátoři slibují, že to pomůže v boji proti globálnímu oteplování, a navíc to zvýší vaše osobní štěstí. Výborné moderní vynálezy! Anebo ne.

Všechno to totiž nějak nápadně připomíná tradiční půst. Podnik svázaný s křesťanskými církvemi a provozovaný po celá staletí dodnes. Jenže zkuste si nejíst maso, postit se čtyřicet dní – a zdůvodňovat to vírou. Byť by to pomáhalo chránit planetu, nemá to ten správný zvonivý zvuk. Proto si třeba hnutí Meat Free Monday – a veřejně to přiznává – zvolilo jako den bez masa raději pondělí. Aby se odřízlo od křesťanských tradic.

Bezmasé pátky stejně jako tradiční půsty totiž zavánějí jakýmsi zpátečnictvím, pomalou namáhavou snahou o zlepšení sebe i svého okolí. A připomínají návrat ke starému světu, kde ještě neexistoval problém se skleníkovými plyny. Tedy přesně to, co chceme, ale co není nakonec příliš sexy – a čeho se vlastně tak trochu bojíme.