HUDEMA: Boj o díru v zemi. Důl Turów je otázkou vztahů Polska s EU

Polsko odmítá uzavřít hnědouhelný důl Turów na hranici s Českem, i když mu to jako předběžné opatření nařídil evropský soud. Nařízení přišlo proto, že si u soudu stěžovalo Česko, které důl připravuje o vodu. Nejde ale jen o do jisté míry banální spor dvou zemí. Tahle pře začíná v polské vnitřní politice a končí na úrovni Evropské unie.

Poláci odmítají Turów zavřít z několika důvodů. První je, že to uhlí z dolu jde do elektrárny, a ta vyrábí podle údajů svého majitele, státní společnosti PGE, zhruba sedm procent polské elektrické energie. Ve skutečnosti PGE trochu přehání, ale i tak nejde elektrárnu ze dne na den zavřít, aniž by to mělo katastrofální dopad na ekonomiku i obyvatele.

Dalším důvodem je obava z nezaměstnanosti, protože uzavřením dolu by přišly o práci tisíce lidí a těžko by ji v pohraničí hledaly jinde. Byť jde jen o odsunutí problému do budoucna, protože těžba v dole se dlouhodobě nevyplatí. Posledním důvodem pak je snaha vlády a speciálně polského premiéra Mateusza Morawieckého zaujmout kritický postoj k EU a přitáhnout část euroskeptických voličů.

Navíc Morawiecki má problém s ministrem spravedlnosti a euroskeptikem Zbigniewem Ziobro, šéfem menší koaliční strany. Ten chce Morawieckého sesadit a „ústupky“ ve věci Turów by použil proti němu.



Zavření dolu je tak nepravděpodobné. Stále je tu ale možnost dohody s Českem, které by za kompenzace mohlo stáhnout žalobu u evropského soudu. Zda k tomu dojde, záleží na tom, co Morawiecki může nabídnout. Pokud by to z pohledu části Poláků bylo moc, spočítá mu to jeho strana, voliči a hlavně vládní kolega Ziobro.