HUDEMA: Boj o volno. Den nepracovat se může vyplatit

Dejte lidem v pondělí, den před státním svátkem 17. listopadu, volno a pomozte tím brzdit šíření nového koronaviru, vyzval vládu o víkendu šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Proti jsou ovšem zaměstnavatelé, kteří tvrdí, že si to nemůžeme dovolit. Jenže ono by to mohlo být nakonec i ekonomicky výhodné.

Celkové náklady jednodenního volna nejsou ohromující. Volný den připraví českou ekonomiku odhadem zhruba o 12 miliard korun. Přitom současná opatření vlády na boj proti koronaviru připraví hospodářství o více než dvě miliardy korun denně. Na jaře to dokonce bylo přes čtyři miliardy denně. Kdyby se nám podařilo dnem volna zkrátit dobu platnosti současných opatření, tak se nám to bohatě vyplatí.



Navíc jsou tu další náklady způsobené epidemií, které bychom mohli a měli snížit. Zkrácení současné vlny epidemie by například znamenalo méně mrtvých. Jak těch, kteří umírají na následky infekce koronavirem, tak těch, kteří mohou nakonec umírat nebo budou mít větší zdravotní následky kvůli vyčerpanosti lékařů a zdravotníků. Dlouhodobě totiž nemohou současný nápor nemocných zdravotníci a lékaři zvládnout a mohou kvůli tomu nakonec dělat chyby s fatálními následky. Mrtví a těžce nemocní přitom nepracují ani nenakupují, takže firmám moc neprospějí.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních míst šíření viru je pracoviště, mohlo by být několikadenní volno skutečně účinné. Do jaké míry, to musí posoudit odborníci. Otázkou jen je, jak takový mimořádný „svátek“ či „svátky“ zařídit. Vláda určitě nemůže firmám přikázat dát zaměstnancům den placeného volna, jak to ostatně zdůraznil premiér Andrej Babiš, když tento nápad odmítal. Na druhou stranu v nouzovém stavu může kabinet firmy uzavřít a jejich zaměstnancům vyplatit kompenzaci za ušlý příjem. Majitelé firem by si sice stěžovali, ale určitě by je to nepoložilo, a možná by se to nakonec vyplatilo nám všem.