HUDEMA: České kladivo. Rychlý zásah proti epidemii je nejlepší

Mimořádný stav je od pondělka zpět a s ním na čtrnáct dní i některá nepříjemná omezení. Není to sice „uzavření ekonomiky“ jako na jaře, ale že by se to hospodářství vůbec nedotklo, o tom si můžeme nechat jen zdát. Proč něco takového přišlo a může se to opakovat?

V zápase s infekcí novým koronavirem se dají použít různé taktiky. My jsme zvolili na jaře tu, kterou popsal datový analytik a podnikatel Tomas Pueyo v dnes už slavném článku Tanec a kladivo s podtitulkem Jak může vypadat následujících osmnáct měsíců, pokud nám vlády koupí čas. HUDEMA: Rouška a lynč. Omezení jsou nepříjemná, ale anarchie není lepší Psal ho v době, kdy spousta zemí v Evropě procházela přísnou karanténou či chcete-li „vypnutím“ ekonomiky. Pueyo v něm navrhoval, aby se po stlačení počtu nákaz karanténou na malá čísla přešlo ke kontrole infekce. Ne jejímu zničení, to téměř nelze, ale k utlumení jejího bujení prostřednictvím rozsáhlého testování a vyhledávání a následné izolaci nakažených. Pueyo tvrdil, že tvrdý, rychlý a krátký, nejvýše týdny trvající úder kladiva karantény nám dá čas na tanec s virem. Teda na období, kdy občasnými lehkými opatřeními dokážeme infekci kontrolovat. Česko se ale v létě roztančilo moc, do testů a vyhledávání nemocných vláda pořádně neinvestovala a do byť i jen menších omezení se kabinetu nechtělo. Takže se vrací kladivo. Zda bude stačit jen jeho lehký úder, který navrhuje ministr zdravotnictví Roman Prymula, to ještě uvidíme.

HUDEMA: Nedokonalý návrh. Změna pravidel pro migranty je lepší než nic Každopádně to vzbuzuje obavy, že jde o přeskok do jiné taktiky války s virem. Připomíná to totiž březnovou studii skupiny vědců z londýnské Imperial College, jež v ní navrhla pro udržení nemoci covid-19 v přijatelných mezích opakovaně „vypínat“ a „zapínat“ ekonomiku. Vědci předpovídali, že po jarním „vypnutí“ ekonomiky ji bude třeba znovu „vypnout“ na podzim. A pak za pár měsíců znovu, dokud se neobjeví vakcína v dostatečném množství. Nezní to dobře, ale pokud se nenaučíme nebo nechceme naučit tančit, je to lepší než zahlcení nemocnic nebo nepředvídatelný chaos.