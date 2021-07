HUDEMA: Čistá touha po moci. Čínští komunisté slaví sto let

Praha Zatímco po zhroucení Sovětského svazu byl téměř všeobecný konsensus, že volný trh, kapitalismus a společnost individuálních svobod nemají úspěšnou alternativu, nyní mnozí tvrdí, že to neplatí. Pohleďte na komunistickou Čínu, tvrdí. Je to pro ně úspěšná alternativa západního světa. Jen se neshodnou, co to vlastně je. Podle některých je to jen jiný kapitalismus, podle dalších smíšené hospodářství a podle posledních fungující komunistických režim.

Jenže to není ani jedno. Je to jen výsledek snahy Komunistické strany Číny udržet se u moci jakýmikoliv prostředky bez ohledu na ideologii a praxi. Ostatně čínská komunistická strana založená jako marxisticko-leninská před sto lety to má v genech a zaobírala se skutečnou marxistickou ideologií méně než jiné podobné organizace. Její vůdce a zakladatel komunistické Číny Mao Ce-tung byl mnohem horší marxista než jeho odpůrce, vůdce čínských nacionalistů a „antikomunista" Čankajšek.

Mao experimentoval s různým uspořádáním včetně komun a anarchie, co platilo jeden den za správné, druhý den byl zločin. Jen proto, aby potřel své vnější i vnitrostranické rivaly. Jeho následovníci v tom pokračovali. Neváhali zavést prvky kapitalismu, střídat období uvolňování a utvrzování režimu, povolit omezené volby a na chvíli i vládu zákona, aby to pak označili za zločin. Stejně je to i s kapitalistickými prvky v čínském systému. Až se přestanou hodit, zmizí. Možná zmizí díky rozvoji nových informačních a telekomunikačních technologií. Čínští komunisté totiž sní o systému absolutní kontroly nad lidmi, jejich neustálého sledování a posuzování, chválení a kárání na dálku. Už ho vytvářejí. A někteří doufají, že až to superpočítače umožní, budou takhle moci kontrolovat i firmy a zavést znovu plánované hospodářství. Prostě totální kontrolu, o které sní už sto let.