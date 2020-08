HUDEMA: Covidové cestování. Nárůst nemocných doma komplikuje výlet k moři

Občanům Česka se zkomplikuje dovolená v Řecku. A pokud bude pokračovat současný vývoj, zřejmě nejen tam. Některé země se opět uzavírají českým turistům nebo po nich požadují čerstvé potvrzení o tom, že nejsou nakaženi novým koronavirem. Proč, když nás úřady ujišťují, že epidemie je u nás pod kontrolou? A kdy to skončí?

V Česku se znovu naplno nerozeběhl takzvaný komunitní přenos nemoci, jde slušně stopovat šíření nákazy a v nemocnicích není moc lidí s koronavirem. Jenže denní přírůstky nakažených jsou v porovnání s květnem a začátkem června dost vysoké. Stejně jako celkový počet nakažených. Je dokonce vyšší než při dubnovém vrcholu epidemie. To je zřejmě pro některé cizí vlády rozhodující. Nemají totiž na ambasádách v Česku odborníky na epidemiologii, a tak reagují na celkové počty nakažených či jejich přírůstek. Výsledkem jsou omezení.



Od 17. srpna nebudou čeští občané moci jet bez čerstvého negativního testu na koronavirus do Řecka, už nějakou dobu to samé požaduje Kypr. V Estonsku, Lotyšsku a ve Slovinsku, pokud nejde jen o průjezd, musejí cestující z Česka do dvoutýdenní karantény. Těžko to někomu vyčítat. Speciálně to nejde vyčítat Řecku.

Více než jednu čtvrtinu momentálně nakažených koronavirem tam tvoří ti, kteří virus chytili v souvislosti s příjezdem turistů či v souvislosti s jinými cestami z ciziny. Omezit příliv netestovaných turistů je logické. Jenže českým občanům to ztěžuje a prodražuje dovolenou.

Pokud se to má změnit, musejí se u nás snížit počty nakažených. To se asi nestane a část odborníků se spíš obává nárůstu nakažených na podzim. Pomohly by ale také rychlé, spolehlivé a levné testy na přítomnost viru. Nikoliv jen test na protilátky, který máme nyní a který je levný a rychlý, ale který nemůže ze své podstaty odhalit všechny nakažené.

Skutečný nový test. Vědci už na takových nových testech z „plivnutí do zkumavky“ pracují. Jenže to, že budou hotové do konce dovolenkové sezony, je dost nepravděpodobné.