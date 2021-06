HUDEMA: Covidový černý trh. Lidé nakupují i to, co mohou mít zdarma

Když je něčeho nedostatek, koupíš to na černém trhu. Když je něco extra drahé, můžeš občas na černém trhu najít levnější, ale ne tak kvalitní kopii. Teď se ale na černém trhu prodávají věci, které lze získat legálně zdarma, jako je potvrzení o testu na covid-19 či o očkování. Jak je to možné?

Nejde tak úplně o stejné věci. Černý trhu totiž nabízí falešná potvrzení a certifikáty o testu a očkování proti covidu-19 na počkání a aniž by člověk musel podstoupit test či vakcinaci. Obojí přitom hraje roli.

Části zákazníků padělatelů jde o čas. Chtějí například rychle odjet na dovolenou a už se nestíhají nechat otestovat nebo nemohou stihnou provedení testu tak, aby šlo vyhovět požadavkům na jeho čerstvost třeba u přestupu z letadla do letadla. Nebo mají potíže s otestováním se před návratem z ciziny. Za potvrzení s určitým datem a hodinou jsou ochotni zaplatit nemalou sumu.

Podobné to bylo i s certifikátem o očkování. Pak jsou tu ještě lidé, kteří se odmítají dát testovat a očkovat. Prostě nechtějí. Zároveň ale chtějí navštěvovat prostory, kde je potřeba test nebo očkování, a tak platí za falešné potvrzení či certifikát. Je to jejich osobní věc, ale problém je v tom, že netestovaní a neočkovaní lidé mohou nemoci roznášet a nakazit ostatní. Ti ostatní přitom spoléhají na to, že nákazu nepřenáší, a tolik se nechrání. Výsledkem mohou být další ohniska nemoci. A bude také obtížné či nemožné dosáhnout skupinové imunity, tedy vysoké míry proočkování obyvatel chránící před znovurozjetím epidemie.



Co s tím? Ekonomie má řešení. Za prvé zvětšit dostupnost testování a umožnit větší flexibilitu při výběru termínů pro očkování. Na tom už se pracuje. Za druhé důsledně prověřovat pravost potvrzení a certifikátů, pátrat po padělatelích a výrobcům i uživatelům padělků ukládat vysoké pokuty. Padělky na černém trhu pak budou dražší, a tím méně dostupné. Mělo by to omezit jejich užívání aspoň do té míry, že budeme moci dosáhnout kýžené společenské imunity.