HUDEMA: Ďábel je skrytý v detailu. Vláda se snaží omezit šíření viru, ale nelikviduje největší ohniska

Je to svého druhu kvadratura kruhu. Vláda se snaží razantně omezit šíření koronaviru, ale zároveň odmítá zavřít výrobní firmy, kde se nákaza nejvíc šíří. Co s tím? Řešením má být povinné testování lidí ve firmách. Na první pohled je to dobrý nápad.

HUDEMA: Před kolapsem. Na tvrdý lockdown potřebujeme bič i mrkvičku Potřebujeme nějak „posílit“ současný lockdown a tohle má pomoci. Továrny se promění v testovací místa, nakažení a jejich kontakty půjdou do karantény, šíření viru se zpomalí. Ostatně, o tomhle se u nás uvažuje měsíce a teoreticky to funguje.

A prakticky? Záleží na provedení. Kromě toho, že se musí testovat, je třeba, aby testování někdo kontroloval, protože šéfové některých firem nechávají podřízené pracovat bez ohledu na jejich zdraví. O nakažených se musejí automaticky dozvědět hygienici a dát je do karantény, ne aby se nakažení hlásili hygienikům sami. A je třeba donutit k testu i ty, kteří na něj nechtějí. Když zaměstnanec musí strpět test na alkohol či drogy, proč ne na vážnou nakažlivou chorobu? Zkrátka ďábel je skrytý v detailech, a pokud se nepovedou, testování nezabere. A nic jiného zatím vláda nenavrhuje. Když selžeme, budeme za tři neděle v na chlup stejné situaci jako nyní, s hroutícím se zdravotnictvím, jen mrtvých bude víc.