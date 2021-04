HUDEMA: Děti a psi. Na školáky se lehce zapomene

Hurá, epidemie slábne, rozvolňování se blíží. Co ale umožnit dřív a co později, když existuje spousta různých kombinací a při jejich dobrém vyvážení jsou z hlediska krocení epidemie rovnocenné? Je třeba rozhodovat v tom nejlepším slova smyslu politicky, vybrat priority. A tak se i stalo.

Například takoví středoškoláci se dostanou zpátky do lavic na teoretickou výuku teprve po otevření třeba psích salonů. Má to určitou logiku. Ve školách je spolu přece jen více lidí než v psím salónu a epidemie se ve škole víc šíří. Ale zase lze nechat zavřené psí salóny a některé další služby a obchody a místo toho plně otevřít školy. Jenže psi se sami neostříhají, někteří páníčci to pořádně neumějí, a tak se na to vykašlou. Středoškoláci naopak distanční výuku nezvládají tak zle, a o vzdělání proto nepřijdou. Doučují je navíc i jejich rodiče, kteří se na to většinou nevykašlou, i když to někdy sami příliš neumějí a často u toho úpí. Psi to zřetelně mají těžší.



Navíc se na středoškoláky tak úplně nezapomnělo. Nebyli při rozvolňování odsunuti až na konec za všechny ostatní. Jen to tak vypadalo, když politici představovali rozvolňovací balíčky a středoškoláci z nich vypadli. Stačilo ale jen trochu pokřiku odborníků, dotazy novinářů a rozladění učitelů a rodičů a už jasné, že se středoškoláci vrátí do lavic současně s otevřením zahrádek hospod a částečným otevřením hotelů. Skvělé.

Ilustruje to ovšem, že vzdělání u nás stále není až tak velkou prioritou, zejména to teoretické. Přes opačné řeči politiků. Ano, dá se argumentovat tím, že středoškoláci nejsou děti, ostatně oni sami tak většinou nechtějí být označováni, ale přesto je jejich teoretická výuka stejně důležitá jako třeba výuka na základních školách či praktický výcvik učňů. Potřebujeme totiž vzdělané lidi, aby se tahle republika posunula od oněch proslavených montoven trochu dál.