HUDEMA: Dovolená s Andělem hlásí návrat. Našinci příliš neušetří a turismus nezachrání

Praha Že je letošní turistická sezona omezena kvůli koronaviru na výlety po Česku, o tom pochybuje málokdo. Už se objevují úvahy, že domácí rekreace pomůže domácímu turistickému průmyslu – hotelům, restauracím a dalším – a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček chystá, jak prohlásil, „velký balík na podporu domácího cestovního ruchu“.

Jenže ten nebude a ani nemůže být takový, aby skutečně pomohl všem nebo aspoň skoro všem.



Zatím nevíme, jak bude tahle pomoc vypadat. Zřejmě ale půjde o nějaké dotace na domácí rekreaci pro zaměstnance. Buď kolektivní, nebo individuální. Vzorem může být Slovensko, kde zavedli už před pandemií, že větší firmy musejí dávat svým zaměstnancům finanční příspěvek na rekreaci. Nebo může jít o nějaké rekreační poukazy. Pracující se pak budou radostně rekreovat doma, ušetří a užijí si spoustu zábavy. Což ovšem tak trochu připomíná filmy z padesátých let o odborářské dovolené úředníka Gustava Anděla.

Ale právě jen film, skutečnost by byla asi jiná. Dotace totiž často jen vytváří dojem, že člověk má něco levného. Výsledkem může být, že nakonec utratí mnohem více, než chtěl. Prostě jak se říká, nechci slevu zadarmo. Nakonec se může stát, že pobyt u přehrady Lipno vyjde letos našince stejně jako dřív pobyt u moře ve Španělsku. Tedy pokud bude současný stav trvat dlouho – a to se snadno může stát –, část hotelů a dalších zařízení zkrachuje nebo bude mít potíže se znovuotevřením, protože se mezitím zbavila zaměstnanců a zásob. Ostatní pak zvýší ceny. Nehledě na to, že pokud omezení pohybu skončí až na konci léta, v rekreačních střediscích bude neuvěřitelný nával lidí mířících pryč ze svého „domácího vězení“.

Přitom ani tohle turistický průmysl nezachrání. Donedávna tvořili zhruba polovinu hostů ubytovacích zařízení v České republice cizinci a zahraniční hosty zajímala jen města, „nejprovařenější“ památky. Část z nich pak s gustem utrácela ve značkových obchodech. A všichni tu na chvíli bydleli. Samozřejmě, teď tu cizince nikdo moc nechce, protože se našinci bojí nákazy. Vypadá to tak trochu jako z pohádky Tři veteráni, kde chvíli hosty vítají a chvíli vyhánějí a ukazují, že takhle se tou samou plácačkou mává a takhle bije.



Jenže i když se teď bije, cizí peníze i zahraniční turisté na těchto místech nám budou chybět. Češi po konci současné „karantény“ budou zřejmě spíše vyhledávat přírodu než Český Krumlov nebo Pražský hrad. „Chlastací zájezdy“ do pražských klubů, tak oblíbené třeba Brity, určitě Čechy také nepřitáhnou a hromadné nákupní zájezdy z Berouna za luxusními značkami do pražské Pařížské ulice jsou opravdu utopií. Přitom hotely a restaurace z Prahy nebo z Krumlova do šumavských hvozdů snadno nepřestěhuješ.

Představa, že nakonec dotace či poukazy na domácí dovolenou všechny donutí ke štěstí, jako se to stalo bručounskému panu Andělovi ve filmu, je naivní. Stát může podnikatelům v cestovním ruchu pomoci jen dočasně. Nejlépe přímo penězi či půjčkami. A hlavně tím, že se bude snažit co nejrychleji třeba i omezeně otevřít hranice. Ostatně i Světová zdravotnická organizace tvrdí, že všeobecný zákaz cestování se nezdá být nejefektivnější metodou boje proti epidemiím. Nemluvě už o posilování cestovního ruchu.