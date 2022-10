Podej inflačnímu čertu prst. Růst cen je těžké zastavit, zejména nicneděláním

Česká národní banka oficiálně předpokládá, že inflace by se měla vrátit ke dvěma procentům ročně, které si přeje, zhruba mezi únorem a srpnem 2024. Podle centrálních bankéřů by k tomu mělo dojít téměř samovolným způsobem bez jejich zásahu.

Tedy pokud „příliš“ neporostou mzdy. Zatím se to daří, růst ve druhém čtvrtletí byl meziročně 4,4 procenta a do konce roku dosáhne tak šesti či osmi procent, což znamená výrazný pokles reálných příjmů, a tím i spotřeby. Navíc se naše ekonomika pozvolna dostává do recese.

Otázka ale je, co bude příští rok.