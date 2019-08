HUDEMA: Jourová do Bruselu? Češi mají šanci posílit, ale neumí své lidi využít

Na poslední chvíli vláda včera definitivně potvrdila nominaci Věry Jourové jako českého zástupce v Evropské komisi. Právě včera totiž vypršel termín, který pro potvrzení národních návrhů dala nová šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Znamená to, že se Češi nemohli na komisařce shodnout a projeví se to na důležitosti jejího resortu?

Ne, český problém je jinde. Zatímco v některých zemích je výběr komisaře součástí vládní koaliční smlouvy, u nás to většinou není velké téma. Dokonce to chvíli vypadalo, jako by komisařku vybíral sám premiér Andrej Babiš. Už dříve Leyenové předběžně potvrdil kandidaturu dosavadní komisařky Jourové a nikdo nečekal, že by s tím měl ve vládě problém. Čekalo se jen na první zasedání kabinetu po vládních prázdninách.

Pokud jde o resort, ten se v Komisi nepřiděluje podle rychlosti nominace. Jde o vyvažování mezi skupinami států, politickými frakcemi, a i o velikost země. Francie a Itálie dostanou silné resorty, i když jako Češi nechali potvrzení svých kandidátů na poslední chvíli. Z toho pohledu česká snaha o silný ekonomický resort, významnější než dosavadní Jourové portfolio obsahující spravedlnost a ochranu spotřebitele, nevypadá příliš dobře.

Naštěstí jde i o osobu a zkušenosti kandidáta, a tady Jourová boduje. Češi pošilhávají po místopředsednickém postu a třeba oblasti digitální ekonomiky. Na místopředsednickou židli prý má Jourová šanci. Na starosti by pak měla mít ne to, co dosud, ale podobnou agendu. Tak je to v Komisi zvykem. Může to být nově vytvořené portfolio, které dosud žádný komisař neměl. Jak silný resort to bude, je ale dosud ve hvězdách.

Ostatně, jak ukázala v dosavadní Komisi právě Jourová, i z méně silného resortu se dá s trochou štěstí udělat významný post. Navíc by Čechy kromě síly resortu mělo zajímat hlavně to, co pro ně jejich komisař znamená. Samozřejmě, komisař zastupuje celou Unii, ne svůj stát. Zároveň je ale cenným zdrojem informací o tom, co se v Bruselu chystá. A toho Češi zatím nedokázali moc využít.