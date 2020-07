HUDEMA: Konec diskuse. Zákaz vstupu čínských komunistů do USA je špatně

Praha O americkém prezidentu Theodoru Rooseveltovi se traduje, že říkal mluv vlídně, ale za zády měj velký klacek. Něco na tom je. S některými partnery je třeba zdvořile jednat, ale zároveň mít něco, co je přesvědčí, když se diskuse zvrhává v souboj. Podobně zřejmě nyní uvažují i členové aparátu amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří mají na starosti vztahy s Čínou. Jenže u nich hrozí, že vsadí jen na klacek s fatálními následky.

Americká administrativa zvažuje úplný zákaz vstupu členů vládnoucí čínské komunistické strany na území Spojených států. Včetně jejich rodinných příslušníků. Postižení by byli nejen čínští turisté, ale také stovky tisíc Číňanů studujících v USA, kteří mají rodiče ve straně. Problém by měli i vyšší čínští úředníci a diplomaté, kteří musí být ve straně, stejně jako čínští obchodníci a podnikatelé. Kvůli usnadnění svého byznysu jsou ve straně i mnozí čínští dolaroví milionáři a miliardáři. Celkově by šlo o více než 200 milionů lidí.

Z amerického pohledu si Peking zaslouží pořádnou ránu klackem: stále neprojevil patřičnou pružnost v jednání o nových obchodních vztazích s USA a za současných podmínek těží více ze vzájemného obchodu; čínští komunisté fakticky zrušili autonomii Hongkongu, kterou se zavázali dodržovat; vynucují si silou vládu nad spornými územími v jihočínském moři i na úkor tamních amerických spojenců a doma potlačují lidská práva. Obchodní sankce přitom nefungují a zákaz cestování by mohl zapůsobit.

Takovýto zákaz by ale znamenal přerušení či brutální oslabení diplomatických i obchodních vztahů. Už jen proto, že by důležití čínští státníci, diplomaté a obchodníci nesměli do USA. Výsledkem by nebylo usnadnění rozhovorů, ale konec diskuse. K takovému narušení vzájemných vztahů s „nepřítelem“ nedošlo ani v případě Sovětského svazu v dobách nejtužší studené války, kdy si obě země vyhrožovaly vzájemným jaderným zničením.