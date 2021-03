HUDEMA: Léto v Prčicích. Nové varianty viru ohrožují cestování

Britská vláda začala pomalu připravovat své občany na to, že pokud si myslí, že si v létě vyjedou k teplému moři, tak se mýlí. Cestovat se pravděpodobně nebude. Což je zajímavé i pro nás, protože naše situace je v určitých ohledech podobná té britské.

Vinen je samozřejmě nový koronavirus. Tedy přesněji řečeno jeho nové varianty, na které nemusí dostatečně účinkovat současné očkování. Určité mutace nového koronaviru, speciálně ta jihoafrická a brazilská, jsou zřejmě infekčnější a zároveň na ně tolik nezabírají některé vakcíny. Možná tak bude muset i po aplikaci dvoudávkových vakcín v některých případech následovat další přeočkování na nové varianty, prohlásil britský ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Třetí dávka by podle něj mohla přijít na podzim. A to přes to, že některé dvojdávkové vakcíny jsou pořád velmi účinné i proti zmíněným variantám a problémy mohou mít spíše některé jednodávkové přípravky. Ale Británie zřejmě sází na jistotu a chce se viru co nejvíc zbavit. Než bude k dispozici přeočkování, je třeba, aby se do země nezatáhlo příliš mnoho nových variant koronaviru.

Jinak řečeno, musí omezit či spíš zakázat cesty do a z ciziny. Podle ministra Hancocka sice nejsou „dveře pro cestování do zahraničí uzavřeny“, ale nelze zatím jistě říci, že bude možné v létě vycestovat z ostrovů.



Hancock prohlásil, že on sám zůstane doma a doufá, že britské léto a dovolené na ostrovech budou skvělé. Pro konsternované zástupce turistických kanceláří specializovaných na výlety do ciziny má prý sice „velké pochopení“, ale přednost má prostě zotavení Británie.

Debata o otevření či uzavření hranic bude v Británii ještě pokračovat. Nicméně vypadá to, že pro Brity je letošní léto s velkou pravděpodobností, aspoň pokud jde o zahraniční dovolené, obrazně řečeno v Prčicích. A nám hrozí, že pro nás se tak stane téměř doslova a to ještě na delší dobu. Aspoň že ta Prčice je docela hezká.