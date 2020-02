HUDEMA: Magické strategično. Ministryně financí se státních firem nezbaví

Nejprve hádanka. Kdo je v Česku tak šikovný, že léta řídí rozsáhlou síť podniků v odlišných oborech sahajících od hotelnictví přes petrochemii, banku, energetiku až po pivovary? Ne, žádný šílený miliardář, ale český stát. Je to absurdní, a politici se proto snaží části firem zbavit. Momentálně na tom pracuje ministryně financí Alena Schillerová. A můžeme si tipnout, že nakonec nebude moc úspěšná.

Na první pohled nezačala špatně. Včera jí vláda konečně schválila strategii vlastnické politiky státu. Podle té by se stát v budoucnu mohl zbavit téměř všeho. Pokud ovšem jím vlastněná firma není třeba takzvaným přirozeným monopolem (takových věcí je ale dnes díky rozvoji techniky a regulace stále méně a méně) nebo pokud nejde o strategickou firmu. Právě tady je ale zakopaný pes.



Strategicky důležité je totiž najednou kdeco. Zejména když se části politiků oprávněně zdá, že jim slovo privatizace u voličů uškodí a budou obviněni z výprodeje „rodinného stříbra“. To vše v situaci, kdy jsou skoro každý rok nějaké volby. Mezi podniky, které zůstanou státní, je tak najednou Pivovar Budvar nebo karlovarský Hotel Thermal. Protože pivo je Čechům drahé a v Thermalu se koná karlovarský filmový festival. Nediskutuje se ani o prodeji pražského letiště (nestačilo by jen kontrolovat jeho provoz?) nebo Českých drah.

Schillerová tak zřejmě dopadne jako snad všichni její předchůdci na ministerském postu za posledních zhruba dvacet let. Nebude se konat žádná velká privatizace. Zbývá jen doufat, že Schillerové se alespoň podaří prodat miniaturní podíly, které historicky zůstaly státu v některých firmách a s jejichž správou má zbytečné výdaje. Skutečná redukce státních firem pak bude dál čekat na vládu, která přesvědčí voliče, že vlastnit hotel a pivovar je nesmysl a že privatizace není sprosté slovo. A která utržené desítky miliard investuje do rozjezdu skutečné penzijní reformy, která je sice nutná, ale se kterou tato vláda nepočítá. To je však hudba daleké budoucnosti.