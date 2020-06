HUDEMA: Mekka Tchaj-wan. Vystrčilovo gesto je pěkné, ale opozici neoživí

Buditelské heslo Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp dnes vyvolává spíše úsměv. Momentálně to ale vypadá, že část politiků si našla novou mekku: Tchaj-wan. Svoji plánovanou návštěvu tam včera oznámil šéf Senátu Miloš Vystrčil. Rázem získal podporu opozičních politiků a někteří se tam chystají také. Objevily se i hlasy, že se stane díky své odvaze navštívit ostrov šéfem opozice či prezidentem.

To je ale trochu přehnané. Vystrčil chce dát najevo, že odporuje komunistické Číně. Pekingští komunisté totiž považují ostrov Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii. Snaží se, aby nikdo neuznával Tchaj-wan třeba jen gestem jako formálně nezávislý.Vystrčilovu předchůdci ve funkci Jaroslavu Kuberovi kvůli tomu Čína pohrozila, že za jeho plánovanou návštěvu ostrova budou pykat podniky. Kubera na to nedbal a Vystrčil na něj navázal. Jak řekl, nechce místo principů počítat groše a zastává se naší suverenity.



Je to ale skutečná odvaha? Hrozí za to Vystrčilovi ústrky nebo lynč? Ne. Cestu mu nedoporučili ministr zahraničí, prezident i premiér, ale čekal snad někdo něco jiného? Vystrčil to unese a politicky mu to jen pomůže. A případné čínské sankce? Ty českou ekonomiku nezabijí. Český vývoz do Číny není velký, co dovážíme, můžeme vozit třeba přes Německo. Postižena bude možná Škodovka a PPF, které v Číně podnikají. Ale vhledem k tomu, kde sídlí jejich mateřské firmy, není jisté, zda se budou počítat ztráty hlavně v Praze, nebo v Německu či Nizozemsku. Uškodí to Vystrčilovi? Nejspíš ne.

Dělá to z něj ale vůdce opozice? Zdaleka ne. Vystrčil udělal sympatické politické gesto. Gesta se v politice počítají, ale tohle na porážku vlády a prezidentství nestačí. Jsou tu i jiná, důležitější politická témata a je třeba osobnosti jiného formátu. Tchaj-wan naší novou mekkou nebude. Vystrčilovi sice pouť tam pomůže, ale jeho plagiátorům už moc ne. A Vystrčilova „odvaha“ je spíš ukázkou toho, že ti, kteří jej teď adorují, neměli odvahu něco takového udělat už dávno.