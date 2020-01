HUDEMA: Ministr v blázinci. Sloučit resorty má smysl, ale ne takhle

Suchou cestou u nás možná postupně vznikne ekonomické superministerstvo ovládající dopravu, průmysl a obchod. Aspoň tak se dá číst vyjádření premiéra Andreje Babiše, že řízením ministerstva dopravy pověří svého oblíbeného ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka nominovaného svým hnutím ANO. Pověří ho na neurčito. Už mu to schválil i prezident Miloš Zeman.

Jenže to nebude fungovat. Ne proto, že je to na hraně zákona a fakticky se tím snižuje počet ministerstev či že by tahle ministerstva nešla sloučit. Či proto, že by byl ministr Havlíček neschopný lenoch. Právě naopak, pracovitý je víc než dost, jenže uřídit dva obří resorty nezvládne ani superman. Ministr totiž u nás není ten, kdo vytyčuje cíle dané politikou strany a volebními sliby, a úředníci pod ním je naplňují.

Ne, u nás je to také administrátor, který má na starosti spousty provozních úkolů. Navíc musí často válčit s vlastními těžko odvolatelnými vysokými úředníky, kteří se tváří, že oni nic.Viděli jsme to u odcházejícího ministra dopravy, jinak téměř neviditelného Vladimíra Kremlíka. Ten vypadl z vlády kvůli zakázce na informační systém a e-shop na dálniční známky. Celkem za pěkných 401 milionů korun. Jeho podřízení, kteří na takhle drahém projektu měli lví podíl, si teď myjí ruce.



Pokud má mít sloučení ministerstev nějaký smysl, je nutné zrušit část jejich činností, část zautomatizovat a ze zbytku udělat servis pro ministra, realizující jeho nápady. Nebo udělat alespoň to první. Což ovšem může v Česku trvat měsíce a léta. V opačném případě se sice premiér Babiš bude moci chlubit, pokud mu to schválí koalice, „úsporou“ jednoho ministra, ale za vysokou cenu.

Buď budou na obou ministerstvech ještě větší problémy, nebo mu ministr Havlíček skončí v blázinci. Zmatky na úřadech i fakticky šílený ministr, to není nic nového, řekne si kde kdo. Jenže obojí nás může stát dost peněz z našich daní, způsobit potíže v dopravě a zbrzdit ekonomiku. A za to eliminace jednoho ministra nestojí.