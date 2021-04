HUDEMA: ,Mistr’ marketingu. S novým ministrem zdravotnictví je legrace

Když premiér Andrej Babiš nedávno uváděl do funkce nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, upozorňoval na to, jak je v práci ministra důležitý marketing a propagace. Pokud si ale myslel, že nastupuje nějaký marketingový guru, musí být zklamán.

Arenberger totiž „perlí“ o sto šest. Začalo to už před jeho nástupem do funkce, když prohlásil, že je to sebevražedná mise a vlastně taková brigáda. Pak to opravoval, protože je to záchranná mise a práce na 200 procent. Pokračovalo to výrokem, že vláda omezí kvůli epidemii shromážďování lidí, ale že jí to nakonec „shodí“ soud a že doufá, že to lidé i tak budou dodržovat. Což vyvolalo u veřejnosti posměšky a nezvýšilo to důvěru k vládě. Ve středu pak v Poslanecké sněmovně pokáral poslance Dominika Feriho, že je moc zvídavý, když se ptá, kdy budou proti covidu-19 očkováni i mladší lidé. Navíc pohrozil občanům, že pokud budou „zlobit“, tedy nedodržovat protiepidemická opatření, budou nosit respirátory i v létě a ošklivě se potit. Následně to trochu korigoval.



Arenberger tak zrychleně pokračuje v tradici veřejných přešlapů svých předchůdců. Mistrem komunikace nebyl ani Adam Vojtěch, ani Roman Prymula, ani Jan Blatný. Stačí jen připomenout zmatky s nošením a nenošemí roušek a výroky o cíleném divokém promořování za Vojtěcha, Prymulovo vyhlašování opatření pravidelně ve středu, která byla někdy čtvrtkem a někdy pátkem, či výroky Blatného, že počet nakažených bude růst, klesat nebo zůstane stejný a prohlášení jeho podřízených, že za vývoj epidemie nikdo nemůže.

Přesto je možné, že Arenberger bude nakonec lepší ministr než jeho předchůdci. Jeho výroky sice krocení epidemie nepomohly, ale jak uspěje, uvidíme až podle jeho dlouhodobější práce. Zkrátka i pro něj platí ono biblické po ovoci poznáte je. Zatím je s ním aspoň občas legrace, i když je třeba dát si pozor, aby jeho další výroky nenarušily důvěru v protiepidemická opatření tak, že se pak prochechtáme doslova k smrti.