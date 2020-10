HUDEMA: Modlitba za Trumpa. Vyřazení prezidenta je špatné i pro jeho odpůrce

Ve Spojených státech onemocněly novým koronavirem miliony lidí a přes 209 tisíc jich zemřelo, ale dopady na nejvyšší americkou politiku nebyly tak ohromující. To teď může změnit nemoc jediného člověka, amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ten sice v neděli nevypadal na umření (a tým prezidentových lékařů začal mluvit o možnosti jeho propuštění z nemocnice), ale lidem jeho věku záhy hrozí při infekci vážné zdravotní problémy. A vzhledem k tomu, že za necelý měsíc budou v Americe prezidentské volby, hrozí problémy i celým USA.

Pokud by Trump zemřel nebo nemohl kandidovat, jeho Republikánská strana by samozřejmě našla náhradníka a ten by měl velkou šanci vyhrát. Jenže proces voleb je už tak rozjetý, že to nelze udělat, alespoň v některých státech. Navíc už začalo korespondenční hlasování.

Protože se hlasuje pro kandidáty, ne strany, nelze připsat hlasy pro Trumpa někomu jinému. Volby by sice šly odložit, ale Kongres se na tom těžko shodne, a navíc je tu opět otázka, co s už odeslanými hlasy. V obou případech by zřejmě přišla smršť soudních sporů a otřáslo by to legitimitou příštího prezidenta, ať by to byl kdokoliv.

Už i současná neúčast Trumpa v předvolební kampani je problém. Má ho sice nahradit jeho viceprezident Mike Pence, ale ten nemá tolik energie a nasazení jako Trump. Pence si sice dává více pozor na jazyk a nepadají z něj nesmysly jako z Trumpa, ale není jisté, že právě tohle Trumpovi voliči ocení. Trumpovi volební stratégové tak přišli s větším zapojením Trumpových příbuzných do kampaně, ale Trumpa to nenahradí a ještě více to degraduje americké volby na rodinný cirkusový podnik.

Trump navíc zoufale chybí i svým odpůrcům. Jeho protikandidát Joe Biden přijde o svůj terč – už ostatně slíbil stáhnout negativní reklamu proti Trumpovi –, a pokud vyhraje, budou mu předhazovat, že je to díky Trumpově nemoci. Oslabí to jeho legitimitu. Oslabilo by to navíc i celé Spojené státy a koneckonců i celý Západ. Zkrátka Trump teď všem chybí a všichni by se měli modlit za jeho rychlé uzdravení. Včetně jeho nepřátel.