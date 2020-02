HUDEMA: Mýtus dvou procent. Čeští politici pábí okolo výdajů na obranu

PRAHA Nic není na světě zadarmo, ani bezpečnost ne. Zadarmo není ani české členství v Severoatlantické alianci. Jenže někteří čeští politici jako by na to zapomněli a zpochybňují náš příspěvek na společnou obranu. Například ministr a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček nebo premiér Andrej Babiš z ANO. Jde ale o docela nebezpečné rétorické cvičení.

Ministr a premiér zpochybňují slib, který Česká republika učinila před šesti lety na summitu Aliance ve Walesu, že bude do roku 2024 dávat na obranu dvě procenta svého HDP. Stejně jako další členské země NATO. Hamáček tvrdí, že bychom měli dávat jen něco kolem 1,4 procenta, a premiér nedávno v televizi prohlásil, že dvě procenta „nejsou tesána do kamene“. Proč politici takhle mluví, když dobře vědí, že je lepší mlčet a je docela možné, že stejně, jako se to stalo v minulosti, nakonec na nutnost naplnit ona dvě procenta možná ani nedojde? Blíží se volby – letos krajské a do Senátu a příští rok do sněmovny – a tak politici hledají další peníze, kterými by potěšili voliče. Je tu školství, zdravotnictví, důchody a milion dalších věcí, které mají při rozdělování peněz z rozpočtu v okamžiku, kdy poblíž našich hranic nestojí nepřátelská armáda, přednost. Každý milion dobrý a vzít peníze z armádního rozpočtu zní některým voličům jako dobrý nápad.



Jenže jsou to prázdné sliby. Hamáček ve skutečnosti nevolá po okamžitých škrtech ve výdajích na obranu. Nemluví o změně letošního či příštího rozpočtu. Naše výdaje na obranu jsou totiž plánovány jako pomalu se zvyšující s tím, že úrovně 1,4 procenta HDP mají dosáhnout až v roce 2021. Čeští voliči tak reálně před volbami nedostanou „navíc“ z armádních peněz nic. Jen vojáci nebudou vědět, zda ještě platí dlouhodobé plány na nákup nové techniky a zprovoznění naší napůl funkční armády, a naši spojenci nás budou moci kritizovat. Zejména americký prezident Donald Trump toho může využít ve své předvolební kampani a zpochybnit kvůli tomu americký závazek obrany svých spojenců v NATO, tedy i nás.