HUDEMA: Mžik mimo Zemi. Masový vesmírný turismus je v nedohlednu

Praha Když dva dělají totéž, není to totéž. Když se Sovětskému svazu podařilo vypustit v roce 1957 první vesmírnou družici Sputnik, byl to začátek éry letů do vesmíru a soutěže velmocí v dobývání kosmu. Když nedávno odstartoval raketoplán VSS Unity miliardáře Richarda Bransona s turisty do vesmíru, nebyl to začátek masové turistiky mimo zemskou atmosféru.

Milník v kosmických závodech: miliardář Branson doletěl k hranici vesmíru. Na základně jásaly stovky diváků Jedním z důvodů je to, že porostou požadavky úřadů na bezpečnost komerčních kosmických lodí. Pokud jde o bezpečnost, zatím se například americký Federální úřad pro letectví dočasně vzdal regulace vesmírných letů z hlediska bezpečnosti pasažérů. Přitom v oblasti komerčního letectví dohlíží ten samý úřad na spousty pravidel a konstrukčních požadavků zajišťujících bezpečnost letadel a cestujících v nich. Současný laxní přístup má ovšem skončit v roce 2023 a nová pravidla povedou k tomu, že konstruovat vesmírná plavidla bude složitější a lístky na výlet do vesmíru podraží či se příliš nezlevní. Při současné ceně místa na VSS Unity ve výši čtvrt milionu dolarů tak zůstane počet zájemců o vesmírnou turistiku omezený.

Navíc cesta do vesmíru není taková zábava, aby ji chtěl absolvovat kdekdo. Zatím jedinou atrakcí kromě pohledu z okénka je možnost užívat si stavu beztíže. Na chvíli, protože třeba VSS Unity provádí jen takový „skok“ nahoru, a tak mikrogravitace trvá v průběhu letu jen zhruba tři minuty. Navíc přitom loď ani nepřekoná mezinárodně uznávanou hranici vesmíru. Cestovat turisticky a v masovém měřítku na Měsíc či do hotelu na oběžné dráze je zatím nemožné a ještě dlouhá léta či spíše desetiletí to ani možné nebude.

Miliardář Branson poletí v raketoplánu své společnosti k hranici vesmíru, o devět dní tak předběhne Bezose Výlety do vesmíru tak zůstanou kratochvílí stovek či tisíců boháčů a začátek masové vesmírné turistiky ještě není v dohledu. I když ho někteří prorokují už od roku 2001, kdy se do vesmíru na Mezinárodní vesmírnou stanici vydal ruskou raketou první platící vesmírný turista, americký milionář Dennis Tito.