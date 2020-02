HUDEMA: Na úkor dětí. Ministryně Maláčová účtuje s kolegy a soucitem

Sociální demokraté se rádi chlubí tím, že jsou tou soucitnou stranou, která dbá na chudé a znevýhodněné. Jak se ale ukazuje, realita je zcela opačná.

Sociálnědemokratická ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová totiž navrhuje zpřísnění dávek na bydlení pro chudé, které je přivede do ještě většího marasmu. Přitom si ani nemyslí, že by její návrh byl dobrý. Jen si chce ve vládě bouchnout do stolu a získat trochu popularity na úkor znevýhodněných dětí.



Ministryně Maláčová veřejně přiznala v České televizi, že její návrh je nesystémový, a tedy ne moc dobrý. Zná i námitky expertů, zástupců obcí a organizací pomáhajících chudým, kteří jí dokazují, že její nápady propojit dávku a školní docházku situaci chudých dětí nezlepší, ale zhorší. Ale vyslyšet je nechce. Prohlásila, že svůj návrh stáhne jen v tom případě, že ministerstvo školství a ministerstvo pro místní rozvoj navrhnou systémové řešení dávek na bydlení a chabé školní docházky dětí z nejchudších rodin. Jinak bude prosazovat svůj návrh za každou cenu. Pokud s ním neuspěje ve vládě, zkusí to přes poslance v parlamentu.



Podle Maláčové někteří ministři z koaliční strany ANO nepracují tak, jak mají, a neplní své úkoly, na kterých se vládní strany shodly, a tak je třeba konat. Jeden by skoro řekl, že je to na protestní vystoupení z vlády a z koalice. Nebo aspoň vypracování vlastních dobrých zákonů místo neschopných ministrů. Maláčová ale volí originálnější formu protestu.

Vytvoří paskvil a pak vyhrožuje, že pokud ministři nezačnou pracovat, ublíží tímhle zákonem chudým a jejich dětem. Doufá, že na tom ještě vydělá u voleb. Ukáže svaly a hesla jako „na chudý lid musí být přísnost“ či „každý má, co si zaslouží, tak proč mu pomáhat“ její straně přilákají voliče. Zapomíná ovšem na to, že parketu exemplární přísnost na chudé a znevýhodněné už má zabranou SPD Tomia Okamury a že získávání bodů na úkor chudých dětí tradičně soucitné sociální demokracii ani trochu nesluší.