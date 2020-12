HUDEMA: Náš Robin Hood. Hospodská rebelie za smrt a peníze

Novým Robinem Hoodem se stal pro část občanů majitel pivovaru Malý Janek Jiří Janeček. Protestuje proti vládním protikoronavirovým opatřením mimo jiné tím, že nechává svůj podnik otevřený přesto, že je to zakázané kvůli šíření nového koronaviru.

Janečkův postup je na první pohled pochopitelný. Vládní protiepidemická opatření jsou často chaotická, zdánlivě nelogická a znepříjemňují lidem život. Navíc spoustu lidí připravují o obživu. Mimořádně zle jsou postižení majitelé a zaměstnanci hospod a restaurací. Vládní kompenzace jim zdaleka nepokrývají ztrátu živobytí způsobenou jejich uzavřením. Není divu, že se postavili vládě, a část občanů to oceňuje. Vidí v tom, že „promluvili za lid“. Skutečnost je trochu jiná.



Za prvé hospodským jde hlavně o peníze a nikdo jim to nemůže vyčítat. Jenže přitom určitě nebojují za „lid“. Nový koronavirus se dokáže rychle šířit v uzavřených prostorech, zejména když jsou tam lidé delší dobu, blízko sebe a bez roušek. Což je definice, které většina restaurací a hospod odpovídá. Neuzavření občerstvoven by v naší současné situaci vedlo pravděpodobně k dalšímu zrychlení epidemie a dalším mrtvým.

Za druhé hospodští v Janečkově výzvě Chcípl PES požadují právo spolurozhodovat o vládních protiepidemických opatřeních. Ale chaotičnost a omezená účinnost vládních nařízení je způsobena i tím, že vláda při jejich tvorbě podléhá různým lobbistům. Přímé zapojení hospodských, tedy dalších lobbistů do rozhodování, by to ještě zhoršilo. A konečně, barvitá politická kariéra Jiřího Janečka včetně jeho styků s extremisty přitahujícími pozornost, jako je Marine Le Penová, vyvolává otázku, zda za celou rebelií není i politické sebezviditelnění.

Srovnání s Robinem Hoodem tak nakonec sedí. Když si u něj zkusíme odmyslet legendy, není to hrdina bojující za lid, ale spíš lapka získávající peníze a možná i sledující svůj politický cíl bez ohledu na mrtvoly. Což platí i v případě rebelie Jiřího Janečka. Doslova.