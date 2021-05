HUDEMA: Nebezpečné nebe. Běloruský únos letadla může být precedent

Většina evropských aerolinek ohlásila, že nebude létat přes Bělorusko. Je to odpověď na nedělní vynucené přistání letadla společnosti Ryanair v běloruském Minsku kvůli tomu, aby tam mohly úřady zatknout opozičníka Ramana Prataseviče cestujícího tímto strojem. Zůstane ale jen u Běloruska, nebo se budou zóny, nad kterými raději letadla nebudou přelétat, rozšiřovat?

Nejprve stručně fakta. Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko zadržel nad svým územím opozičníka, i když ten jen přelétal z Atén do Vilniusu, a ukázal tak všem disidentům, že nejsou nikde v bezpečí. Je to téměř bezprecedentní krok.

Nejpodobnější případ je z roku 1971, kdy tehdejší libyjský diktátor Muammar Kaddáfí donutil přistát letadlo prolétající nad jeho územím z Anglie do Súdánu a nechal z něj vytáhnout a nakonec zastřelit vracející se súdánské pučisty. Zřejmě na pokyn súdánského vládce. V Súdánu by ale zřejmě dopadli stejně.



Civilní let s disidentem je něco trochu jiného. Pokud Lukašenkovi vynucené přistání civilního stroje projde, mohou to pak po něm zopakovat další autokratičtí vládci. Třeba v Rusku, Íránu nebo v Číně či některých zemích Perského zálivu. Letecké společnosti se samozřejmě mohou přeletům nad jejich územím vyhnout.

Bylo by to ale problematické a drahé. U přeletů přes Írán by to možná nebylo tak fatální, ale třeba zrušit přelety přes ruskou Sibiř z Evropy do Asie by byl drahý špás. V případě Číny, která si nárokuje celé území Jihočínského moře, by ale byla snaha vyhnout se jejímu vzdušnému a námořnímu prostoru, jak připomíná list Financial Times, ještě problematičtější.

Ale co s tím? Precedent tu je a sankce, které proti běloruskému režimu zavádí Evropa a Amerika, běloruského diktátora Alexandra Lukašenka zřejmě nezlomí. Pokud se nenajde něco tvrdšího, pokušení zopakovat jeho postup jinde bude velké. Což by znamenalo, že létání po světě by se stalo nebezpečným anebo drahým. Případně obojí.