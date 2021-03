HUDEMA: Nechci slevu zdarma. Vakcín je málo, protože šetříme

Jak rychle ukončit epidemii nového koronaviru a začít žít normálně? Na tuhle otázku máme momentálně jedinou odpověď a tou je očkování. Jenže vakcín není dost a nějakou dobu nebude. Kde se stala chyba?

Obviňující prst míří na dvě strany. Za prvé, dost vakcín neobjednala Evropská unie. A za druhé, česká vláda neobjednala v rámci Unie tolik vakcín, kolik mohla. Dodávky se navíc zadrhávají. Viník našeho utrpení je tak jasný. Jenže jak Unie, tak Česko objednaly víc vakcín, než kolik mají obyvatel, a to s co nejrychlejším termínem dodání.

Proč ale třeba Izrael, Velká Británie či USA mají nebo budou mít vakcín dost dřív než my? Odpověď je v ceně. Nákupčí z Evropské komise se měli chovat hospodárně, s farmaceutickými firmami dlouho vyjednávali, a uspěli. Podle údajů, které pronikly do tisku, platí Unie například za dávku očkování do firem Pfizer/BioNTech 14,76 dolaru, Izrael zhruba 23,5, Velká Británie 21 a USA přes 18 dolarů. Kdo ale platí víc, má výrobek dřív.

Ušetřit se také snažila i česká vláda, která nevyužila celé unijní nabídky vakcín, na které měla v rámci dojednávaných obchodů nárok. Koupila jich sice i tak o třetinu více, než kolik jich můžeme použít, ale mohla jich mít ještě víc. Mít jich víc dávalo smysl, protože o očkování se jednalo v okamžiku, kdy se nevědělo, která z několika různých objednaných vakcín bude kdy k dispozici. Některé země, například Německo či Dánsko, jich proto objednaly násobně víc, než mají obyvatel, a mají tak rychlejší dodávky.



Prostě Evropa i česká vláda se zachovaly jako správný hospodář. Politici i úředníci se obávali, že by drahé a nadměrné objednávky vypadaly jako plýtvání a byli by za to popotahováni. A taky by asi byli. Jak prohlásila v jednom rozhovoru vládní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková: „Jak by se následně obhajovalo to, že jsme utratili mnohem víc peněz za vakcíny, kterých bychom se potom museli zbavit?“

O tom, že tohle „utrácení“ a „plýtvání“ mohlo zachránit spoustu životů a zabránit ohromným škodám, asi nikdo moc neuvažoval. Jako když kdysi nebyla dodělána „drahá“ chytrá karanténa a nešlo utrácet za bezplatné testy na covid pro občany, protože zdravotnictví potřebovalo peníze i na jiné věci. Zkrátka typické „nechci slevu zadarmo“, které se nám nakonec šeredně vymstilo.