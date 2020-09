HUDEMA: Nedokonalý návrh. Změna pravidel pro migranty je lepší než nic

PRAHA Na konci americké filmové komedie Někdo to rád horké vysvětluje mladý hudebník, který se před gangstery skrýval v přestrojení za dívku, vdavekchtivému milionáři Osgoodovi, proč si ho nemůže vzít. Nejprve jde o svatební šaty, pak o hroznou minulost a nakonec to nevydrží a zakřičí: Ale já jsem chlap! Milionář na to s klidem odpoví, že nikdo není dokonalý. A totéž se dá říci o novému systému zacházení s migranty, který včera navrhla Evropská komise.

Ten se snaží napravit systém současný, který má spoustu vad: někde nově příchozí migranty hned neregistrují, a někde je dokonce pouští volně se potulovat po Evropě, i když se ví, že jsou to často lháři a podvodníci. Jinde naopak většinu z nich šoupnou na nesmyslně dlouho do zadržovacích táborů. Navíc se o migranty starají hlavně státy na hranicích EU, jako je třeba Řecko či Itálie, a stojí je to spoustu peněz. Logicky namítají, že by i ostatní země měly přispět svým dílem. Evropská komise chce tohle všechno řešit. Češka pomáhala v táboře, který lehl popelem: Tíseň tam byla obrovská, opatření proti covidu nešlo dodržovat Nově příchozí do Evropy, zejména ti, kteří překročí hranici bez povolení, mají být rychle zaregistrováni v celoevropském systému a v případě, že nemají šanci na azyl, pošupem posláni zpět. Státy, které nejsou na hranicích, mají těm pohraničním pomoci dobrovolným přebíráním migrantů nebo transportem neúspěšných žadatelů o azyl pryč. A jsou tady i další ustanovení týkající se třeba integrace přijatých uprchlíků či povinné přerozdělování migrantů mezi zeměmi v případě obří uprchlické vlny.

Spoustě politiků z členských zemí se část návrhu nelíbí. Není divu. Hrozí tak, že celý nápad potopí. Jenže spíše by ho měli s malými změnami schválit a říci, podobně jako Osgood, že prostě nikdo není dokonalý. Dostanou za to nikoliv svatbu, ale lepší kontrolu migrace a integrace nově příchozích a tím i větší podporu evropského způsobu života. Stylu žití a uvažování, který mimo jiné umožnil vybudovat Evropu takovou, jaká je. Včetně snahy o dodržování pravidel a otevřenosti vůči válečným a politickým uprchlíkům.